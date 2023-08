Rubiales no dimite como presidente de la RFEF y afronta una posible inhabilitación. 

Luis Rubiales no dimite. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha asegurado ante la Asamblea Extraordinaria que se celebra este viernes en la sede de la RFEF que se mantiene en el cargo. Bajo los aplausos de los asistentes al cónclave, Rubiales ha arremetido contra todos los que han criticado el polémico beso a Jenni Hermoso tras la victoria del Mundial Femenino de 2023. Rubiales afronta así una posible inhabilitación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD). "No me merezco esta cacería que llevo sufriendo durante cinco años", ha asegurado el todavía máximo responsable de la RFEF, para agregar que va a seguir "luchando, pese a todo, soy un hombre feliz; llevo mucho tiempo trabajando, sin vacaciones", ha sentenciado.

Rubiales ha anunciado que va a tomar las acciones judiciales oportunas "contra todos aquellos que luchan por el falso feminismo. La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique... voy a ejercer acciones contra ellos". "Desde hace cinco años van a por mí con todo, por tierra, mar y aire, decenas de querellas, denuncias en todos los tipos de juzgados y peticiones continuas de inhabilitación en el CSD". "A algunos les molesta que esté aquí, estoy haciendo del fútbol modesto un fútbol digno", ha señalado. "Es un asesinato social lo que se está haciendo conmigo", ha apostillado, para arremeter también contra algunos medios de comunicación: "Algunos están rindiendo pleitesía a Tebas y otros están defendiendo el falso feminismo, una lacra para nuestra sociedad".

Después de la polémica por el beso a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial Femenino de 2023, Rubiales ha asegurado que "no fue un beso, más bien un pico". "Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido". Sin embargo, ha pedido "disculpas por el contexto en el que se produjo". El presidente de la RFEF también se ha disculpado por tocarse "esa parte" durante la celebración de la victoria de la selección española ante la reina Letizia y la infanta Sofía.

"Le dije ¿un piquito? Y ella dijo vale"

Sobre el beso, que ocupó la mayor parte de la intervención de Rubiales ante los asambleístas, el presidente de la RFEF contó su versión de los hechos: "La jugadora falló un penalti, tengo una gran relación con todas las jugadoras y hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración". Rubiales ha relatado que fue Jenni Hermoso quien le levantó primero del suelo: "Y casi nos caemos y al dejarme en el suelo, me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije que se olvidara del penalti y me contestó 'eres un crack'. Y lo le dije, ¿un piquito? Y ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo". Para Rubiales "no existe ni deseo ni posición de dominio y toda la gente lo comprende también".

"Del no pasa nada y la anécdota empiezan estas presiones... se pasa al silencio de la jugadora y a un comunicado que la verdad yo no termino de entender", ha ironizado Rubiales, para agregar que "aquí no se trata de hacer justicia, se está tratando de provocar un asesinato social, se me está tratando de matar. Como español, creo que tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos".

"El falso feminismo no busca justicia ni verdad"

"El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad, no le importan las personas. Lo repito, están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando. Pero es que así no estamos avanzando; es todo lo contrario, todo lo contrario. Han tardado cuatro o cinco días en felicitarnos por el Mundial. Eso sí, para intentar matar a un hombre por esta situación desde el primer momento, no le importan las personas", ha sentenciado.

"Repito parte de la clave: 'sin consentimiento' y 'agredir'. Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente? ¿Qué pensará una mujer a la que de verdad se le ha obligado y se le ha agredido sexualmente?", ha reflexionado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol arropado por los aplausos de los asistentes. "El fútbol español sabe perfectamente quién es quién. Las falsas feministas destrozan a las personas que no nos felicitaron por ser campeones del mundo", ha remachado durante su discurso.