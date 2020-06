Sanidad ignora a los MIR: 'pujarán' a golpe de click por su plaza de formación

Oídos sordos a la petición de los nuevos residentes.En contra del criterio de los sanitarios que acaban de terminar la carrera, el Ministerio de Sanidad decidido que el proceso para la asignación de plazas de formación de los profesionales recién graduados será telemático. El malestar entre las filas de los residentes suponen una olla a presión para la Sanidad Pública y la reciente decisión del departamento solo echa más leña al fuego. La cartera también ha puesto fecha a la apertura de la 'puja' a golpe de click por estos puestos, cuyo pistoletazo de salida sonará el próximo 25 de junio .

El colectivo lleva semanas pidiendo que este proceso se realice, como en las convocatorias anteriores, de forma presencial. Aunque generalmente se hable solo de los MIR, como se conoce al Médico Interno Residente, el nuevo sistema afecta a todos los graduados que aspiran a iniciar su periplo de formación en el sistema sanitario, como los EIR (Enfermero Interino Residente) o PIR (Psicólogo Interino Residente). Todos ellos han terminado sus respectivas carreras y han aprobado el examen de Formación Sanitaria Especializada. De los resultados de estas dos pruebas obtienen un número que determinará el orden por el que podrán adscribirse a las plazas en concurso.

Pero este año la 'competición' ha cambiado de reglas. El nuevo criterio genera incertidumbre entre los residentes y podría perjudicar al paciente. Frente a todo, el ministerio se ha mantenido firme y ha optado por la vía telemática como anticipó hace ya algunas semanas. ¿Por qué indigna el nuevo modelo? Los profesionales aseguran que les resta posibilidades. El método obliga a que el futuro residente fije una lista de plazas preferentes por especialidad, lista que no podrá modificar en las 12 horas anteriores a la asignación. Antes no era así, el residente comprobaba a tiempo real cómo evolucionaba la puja por las plazas y, al llegar su turno, comprobaba cómo estaba la demanda para cada una de ellas y decidía en consecuencia.

Las lagunas del sistema: plazas sin MIR y MIR sin plazas

Como en años anteriores, el orden de cada profesional en las listas de selección será determinante. Aquel que haya obtenido una nota promedio mayor elegirá primero qué especialidad va a realizar y en qué hospital desea hacerlo, las plazas se irán asignando en orden hasta llegar al que haya registrado una nota más baja será el último. A diferencia de lo ocurrido en otras convocatorias, esta vez los opositores no podrán guiarse por lo que elijan los compañeros lo que abre la puerta a una serie de plazas vacías que, de no resolverse, repercutirán en una mayor carga asistencial para las plantillas y una peor asistencia para los pacientes.

Ese posible sobrante de plazas al final del proceso del que hablan los MIR, EIR y PIR es fácil de entender. Puede darse el caso de que ninguno de los candidatos incluya en un principio algunas de las plazas a concurso. En tal caso, al no poder modificar la selección, incluso llegado al último opositor, esas plazas quedarían sin candidato aún cuando la puja haya terminado. ¿El resultado? Plazas sin sanitarios y sanitarios sin plaza. El ministerio aún no ha definido cómo se resolverá este asunto, si con una nueva convocatoria, o dejándolo correr. Aún en la nueva normalidad, la Sanidad no está en condiciones de perder manos.

Las fechas de la asignación

Polémica al margen, la convocatoria de la Dirección General de Ordenación de Personal llama a "todos los aspirantes que hayan obtenido número de orden en la relación definitiva de resultados para que presenten la correspondiente solicitud de adjudicación de plaza". Dicho proceso de selección se abrirá el 25 de junio a las 10:00 horas, cuando tendrán que presentarse los candidatos de las titulaciones del ámbito de la Psicología, la Farmacia, la Química, la Física y la Biología.