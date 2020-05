Sanidad convierte a Totana (Murcia) en unidad independiente y la deja en Fase 1

A partir de este lunes la región de Murcia, donde el impacto del coronavirus ha sido más bajo, pasará a la fase 2 pero no lo hará al completo. El municipio de Totana permanecerá en la fase 1 después de que el propio gobierno autonómico lo solicitase por causas de control de la pandemia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este domingo una orden que modifica el mapa territorial de la desescalada para mantener en la fase 1 a Totana, tras la solicitud de este sábado de la administración regional de no avanzar a la fase 2, que implica menores restricciones, en esa localidad.

Un informe del Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia abogó por mantener las dos zonas básicas de salud de Totana (Totana Norte y Totana Sur) en fase 1 hasta la reunión de la Comisión Técnica de Desescalada prevista para el próximo 28 de mayo, donde se evaluará la evolución de los casos.

La medida afecta solo al municipio, no al resto del área sanitaria en el que se integra Totana, que según los responsables sanitarios muestra indicadores de evolución adecuada de la pandemia.

Hace unos días el Gobierno regional detectó un pequeño brote en este municipio. Según los datos que aportó el consejero de Salud, Manuel Villegas, el pasado jueves se habían registrado hasta seis positivos en esta zona y el brote había obligado a otras personas a permanecer en cuarentena. En base a esta situación se tomó la decisión de permanecer en la fase 1.

No obstante, sus vecinos se podrán seguir desplazando entre municipios dentro de la provincia. "No se trata de penalizar a la población de Totana, sino que lo que buscamos ahora mismo es que extremen la precaución y vigilar que no aparezcan más cadenas de contagio en el brote que ha aparecido allí", remarcó Villegas, quien espera que Totana se incorpore al resto de la Región en la semana siguiente.