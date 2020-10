"Injusto". "Una vergüenza". "Yo ya pago impuestos y algo irá a Educación". "¿Desde cuando estudiar es un artículo de lujo?". Son algunos de los comentarios que se escuchaban ayer a las puertas de un colegio privado del centro de Madrid. Numerosos padres se llevaban las manos a la cabeza solo pensando en la propuesta que el Gobierno tiene encima de la mesa: poner un IVA del 21% para toda la sanidad y la educación privadas. Desde la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CINAE) aseguraban ayer a La Información que muchos centros tendrían que acabar cerrando porque un alto porcentaje de alumnos no podrían seguir matriculados. Los padres lo corroboran porque "por mucho que digan, en estas aulas no solo hay hijos de ricos de cuna".

Virginia y Nacho son unos de esos padres que esperan que la noticia "sea un globo sonda" porque "es indignante, más aún con la crisis sanitaria que estamos viviendo y la cantidad de negocios que están teniendo que echar el cierre, que el Gobierno se plantee algo que puede aumentar las listas del paro". Esta comercial y profesor explican que "nos quitamos parte del sueldo todos los meses para pagar una escolaridad privada que es la que hemos elegido por muchos motivos". Explican que "no debería penalizarse buscar una educación que considerar mejor para tus hijos por el número de idiomas, porque necesitas un centro con un horario más extenso...". Es el caso de Marta y su interés por el colegio Logos, que ha cambiado a sus hijos de colegio "buscando una metodología y un nivel de exigencia y excelencia que no encuentro en la educación pública, donde el nivel de implicación de algunos profesores no está a la altura de su vocación". Y con todo, reflexionan: "Cobrarme un porcentaje de IVA ya me puede parecer mal, pero además que sea un 21%.. ¿Desde cuando la educación es un producto de lujo?".

Aseguran que en su colegio, un Montessori de la Comunidad de Madrid, no todos los padres son millonarios. "Hay un gran porcentaje que somos trabajadores normales y corrientes que hacen el esfuerzo de quedarse sin vacaciones en algunos casos para poder seguir pagando este modelo de educación". No son los únicos en insistir en que "con los impuestos que pagamos y no gastamos ¿por qué pretenden cobrarnos más?". La indignación de Nuria está en la misma línea. "Qué me devuelvan la parte que corresponde a la educación de mis hijos y ya les pago yo ese IVA", asegura. Todos entienden que con sus impuestos se está pagando también la enseñanza pública "sin que nuestros hijos hagan ningún gasto a las arcas públicas". Cada alumno cuesta a las administraciones una media de 8.500 euros, según la fundación OCDE, "que se los están ahorrando en nuestro caso y ahora además quieren que paguemos un 21% de IVA". Lo cierto es que no hay impuestos específicos para financiar la Educación como tal, pero España destina 1.000 euros por español en educación al año.

No sería el único gasto al que se tendría que hacer frente desde la enseñanza pública si atendemos a las advertencias desde CINAE. Ellos alertan de que "existiría un riesgo evidente de que muchos colegios se vean abocados a cerrar" y todos esos alumnos necesitarían acudir a las aulas públicas. En la educación privada en España hay matriculados 595.578 alumnos -2.080.444, en la concertada- durante el curso 2017-2018 (últimos datos que aparecen en el Ministerio de Educación). En palabras de la asociación, "el verdadero daño sería para las familias. No solo para los padres de los colegios privados, que podrían ver incrementado su gasto educativo, sino también para las familias de la escuela pública". Recalcan que una medida así "supondría que aumentaría considerablemente el alumnado que los colegios públicos tendrían que absorber, con un aumento de ratios en las aulas".

Los colegios privados no terminan de creerse que "el Gobierno quiera aprobar una medida de este calado, que supondría un golpe inasumible no solo para la educación privada, también para las familias y el conjunto del sistema educativo, que sin duda se verá fuertemente afectado en el equilibrio actual". Por ahora, el intercambio de opiniones en el Gobierno es intenso a escasas jornadas de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias den a conocer, en un acto conjunto, el documento programático de cuentas públicas que abrirá la negociación con el resto de grupos parlamentarios.

Mientras, a estos padres no les pasa inadvertida otra noticia que hace tan solo dos días también comentaban y es que los alumnos se podrá titular en ESO y Bachillerato sin tener en cuenta los suspensos. "¿Se va a devaluar la titulación al mismo tiempo que se va a incrementar el gasto en la educación pública? ¿Dónde acabará todo?". El Gobierno adaptaba el pasado miércoles los criterios de evaluación, promoción y titulación en los centros educativos por la situación de la pandemia y el número de asignaturas suspensas podrá no ser tenido en cuenta para superar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato. "La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa, de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar" en Secundaria y Bachillerato.