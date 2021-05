Las tasas universitarias: el 'golpe' económico del verano para las familias

A. M. cumplirá 18 años en noviembre. Hará entonces realidad uno de sus sueños: ir a la universidad. De momento, le quedan tres semanas de nervios e hincar los codos porque los días 7,8,9 y 10 tendrá que examinarse de la EvAU (la antigua selectividad). Le corresponde la Universidad Complutense de Madrid. Su objetivo es conseguir la nota necesaria para cursar un doble grado de ADE (Administración y Dirección de Empresas) o Económicas combinado con marketing, comunicación o periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. “Creo que lo lograré porque tengo muy buenas notas en bachillerato, un 9 de media”, dice.

Aún así, el verdadero 'susto' se lo acaba de llevar antes de la EvAU. Ella, Ainara, y sus padres, “que son poco más que mileuristas”. Para hacer el “examen que me dará el acceso a la Universidad tendremos que pagar más de 127 euros de tasas, más el título de bachillerato, que también cuesta un dinero. En total 200 euros. Mis padres no contaban con tener que pagar este dinero. Nos acabamos de enterar. Y la matrícula para el grado que quiero cursar me costará 1.475 euros cada curso”, son 5. “Sí, ya sé que hay becas y que es posible que me concedan alguna, pero el susto inicial y el desembolso no te lo quita nadie. Y es ‘una pasta’”, dice esta joven gráficamente, que se pregunta: “¿Es realmente pública la Universidad española y está al alcance de cualquier español, aunque no tenga recursos?”.

Hace unos días saltaba la noticia de que un grupo de alumnos de Móstoles (Madrid) hacía una colecta para que sus compañeros con menos recursos de Segundo de Bachillerato pudieran pagar las tasas obligatorias para examinarse de la EvAU, que en muchas comunidades autónomas, superan los 100 euros de coste. Esta misma semana, la ministra de Educación, Isabel Celáa, durante la presentación del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Reisiliencia con vistas a la transformación educativa de España’, aseguraba que “nadie se queda sin acceso a la universidad por falta de recursos”, pues las comunidades autónomas dan ayudas para ello.

“Pero son unas ayudas casi ‘clandestinas’, que nadie sabe que existen y sólo el 5% de los estudiantes las conocen. La mayoría de estudiantes no saben que tienen que pagar estas tasas hasta semanas antes de la realización de las pruebas. Es una sorpresa para muchas familias”, asegura Andrea G. Henry, presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE). Este año harán la pruebas de acceso a la universidad unos 200.000 estudiantes, “y éstas no son las únicas tasas. Cuando tenemos que recoger nuestro título académico de bachillerato también se nos cobra”, añade.

Andrea asegura que no todo el mundo puede permitírselo y advierte que "mucha gente" se quedará por el camino si se siguen poniendo este tipo de obstáculos a la educación superior. "Estas tasas deberían ser gratuitas. Es un examen que sí o sí tenemos que hacer para ir a la universidad. Además, las desigualdades se agrandan dependiendo de la comunidad en la que se realicen. Un estudiante de la Comunidad de Madrid pagará aproximadamente unos 127,90 euros, mientras que en Comunidad Valenciana se paga en torno a 78 euros”, explica.

Una desigualdades que también afloran cuando se comparan las matrículas que deben abonar los estudiantes en la universidad. Así, y pese al acuerdo de ‘congelar’ y armonizar los precios al que llegaron en su día el Gobierno y los gobiernos autonómicos -e ir reduciéndolo en los próximos años hasta llegar a niveles del 2011, cuando se produjo el ‘tasazo’-, el precio medio de un crédito en primera matrícula en la Universidad española y según datos del Ministerio de Universidades, Manuel Castells, es de 17,03 euros, y el de un grado completo, 240 créditos, 4.087 euros, casi 1.022 por curso. Los estudios universitarios más asequibles se imparten en Canarias y Galicia, 2.810 y 2.850 euros por grado completo respectivamente, y los más caros en Madrid, 5.765 euros, y Cataluña, con algo más de 6.000 euros por grado completo, tras la rebaja del 30% del pasado curso que llevó a cabo la Generalitat el pasado curso. “Aún así es un auténtico abuso”, nos dice Pere (20 años), que paga “casi 1.800 euros anuales, con la beca 1.200”, por sus estudios de Ingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña.

“Somos una familia normal, trabajadora, y como mis padres trabajan los dos pues la beca no es muy cuantiosa y no cubre, ni mucho menos, todos los gastos. No llega ni a la mitad. Si a eso le sumamos transporte, etcétera, te das cuenta de que estudiar en la universidad pública” -en nuestro país hay 50 universidades públicas y 32 privadas-, “es un lujo que no todo el mundo se puede permitir”, asegura Pere. Y eso “si te va muy bien y apruebas todo porque si te toca repetir alguna asignatura, tienes que devolver la beca, no tienes la del año siguiente y además, los precios de matriculación se multiplican... Y si ya tienes que hacer un máster al final del grado, ni te cuento”. Unos máster, en muchos casos habilitantes y obligatorios para poder ejercer, que cuestan desde 658 euros en Galicia, 681 en Canarias hasta los 1.767 euros de Cataluña o los 1.769 de Madrid. “Una fortuna para muchas familias”, considera el estudiante de ingeniería barcelonés.

"Nosotros, por ejemplo, nos quedaremos sin vacaciones para que mis padres puedan pagarme los estudios”.

Según los datos ofrecidos en el último Observatorio de Becas, a la que asisten representantes de los ministerios de Educación y Universidades y la comunidad educativa, del 1,6 millones de estudiantes universitarios que hay en España, 363.000 disfrutan de una beca total o parcial, casi 40.000 más que en el curso 2019-2020, pero una cantidad total que no alcanza ni al 25% de los estudiantes universitarios. Por comparar con países de nuestro entorno, la Universidad pública es gratuita en Francia o Alemania, donde los estudiantes solo tienen que pagar 170 y 270 euros respectivamente por curso para tasas administrativas, mientras que en Italia la situación es similar a la de España, con precios medios que oscilan entre los 850 y los 1.200 euros por curso. “Ir a la Universidad es un lujo en España y nosotros, por ejemplo, nos quedaremos sin vacaciones para que mis padres puedan pagarme los estudios”. El ‘susto’ económico del verano para muchas familias españolas.