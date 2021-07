Los test de autodiagnóstico: qué son, qué miden y cuánta fiabilidad tienen

El Gobierno va a autorizar la venta en farmacias sin prescripción médica de los test de antígeno para autodiagnóstico, unas pruebas que sirven para detectar fácilmente la Covid con el objetivo de localizar de manera más rápida los nuevos casos positivos ante el aumento de la incidencia en las últimas semanas.

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la prueba debe realizarse durante los cinco primeros días desde la aparición de síntomas, cuando la carga viral es muy alta y, por tanto, el virus se detecta mejor, según recoge Efe.

¿Qué test debo utilizar?

La AEMPS recomienda el uso de aquellas pruebas de autodiagnóstico que tengan una especificidad del 97% y una sensibilidad del 90%. Además, el test debe contener el etiquetado marcado CE seguido de cuatro dígitos del organismo notificado que lo ha evaluado.

¿Cuándo debo someterme a la prueba?

Durante los siete primeros días de la infección o en los cinco primeros días desde que aparecen los síntomas. Es, en ese momento, cuando la carga viral se encuentra en su punto más alto y es más detectable.

¿Dónde se compra?

Estas pruebas son de venta exclusiva en farmacias.

¿Qué hacer para que el test salga bien?

Hay que seguir cuidadosamente las indicaciones e instrucciones de uso del fabricante para que la toma se realice adecuadamente. La prueba puede verse afectada si no se ha seguido el procedimiento indicado.

¿Cómo puedo conocer el resultado?

Si el resultado de la prueba es positivo, aparecerán marcadas las líneas de test (T) y de control (C). Si el resultado es negativo, únicamente aparecerá marcada la línea de control (C). El test debe tener la línea de control (C) perfectamente visible. Si no aparece, la prueba es defectuosa y por tanto inválida.

¿Qué debo hacer si el resultado es positivo?

En caso de que la prueba sea positiva, independientemente de si el paciente tiene síntomas o no, hay que comenzar inmediatamente el aislamiento y contactar con los servicios de salud de la comunidad autónoma donde se encuentre.

¿Y si el resultado es negativo?

Si el resultado es negativo, es decir, en el test únicamente permanece visible la línea de control (C), el paciente no debe descartar la enfermedad. Este resultado negativo puede significar que la carga viral es muy baja para ser detectada. En ese caso, la AEMPS recomienda aislarse y ponerse en contacto con los servicios sanitarios de su comunidad autónoma.