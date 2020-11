Los estafadores también están de Black Friday: diez trucos para comprar seguro

El Black Friday 2020 ya está en marcha y tanto comerciantes como compradores se frotan las manos en busca de mejorar los ingresos que por la pandemia del coronavirus se están viendo mermados y de la oferta del siglo, respectivamente. Pero no solo ellos están de enhorabuena ya que, según alertan desde la Guardia Civil, "hoy en día las compras online son el principal objetivo de los estafadores". Saben que en esta batalla por el click rápido "muchos no verifican dónde están comprando" con los problemas que acarrea no solo no recibir lo adquirido, también podemos haber abierto la puerta a todos nuestros datos personales sin darnos cuenta. Lo primero: "cuanto más chollo parezca, más posibilidades hay de engaño". Desde la Policía Nacional llevan días alertando: "Aunque sea BlackFriday si parece demasiado bueno como para ser cierto... desconfía y ante la duda no compres ni facilites tus datos".

Hace días que tanto Guardia Civil como Policía Nacional bombardean desde sus redes sociales para evitar que este fin de semana más de uno se lleve un disgusto creyendo haber comprado toda una ganga y que luego resulte ser un engaño. Las reglas de oro para comprar online todos los días del año paran por llenar la cesta en sitios de confianza, usando marcas y tiendas con las que se esté familiarizado. "Hay que tener mucho cuidado con las ofertas que de repente nos llegan al correo sin saber ni quien es el remitente y más aún si ni siquiera nosotros hemos pedido esa información", señalan a La Información. Desconfía si la página no tiene aviso legal con información sobre la empresa, condiciones de venta, devoluciones y reclamaciones, entre otras cosas, alertan desde la Oficina de Seguridad del Internauta.

Para estar un poco más seguros de dónde vamos a comprar los expertos recomiendan revisar las opiniones y las calificaciones de dicha tienda en la red, especialmente de aquellas que desconocemos o de vendedores particulares. Y esto requiere de un poquito de tiempo, no basta con mirar solo las primeras indicaciones que encontremos. Otro consejo para evitar ser estafados es pensárselo dos veces antes de pagar. Debe asegurarse de que comprende los riesgos de comprar online en esa tienda que de repente alguien le ha sugerido y no está de más darse más de una vuelta por ella y prestar atención al aspecto de la tienda, que su diseño sea homogéneo, las imágenes tengan calidad y todas las secciones estén completas y bien redactadas.

A la hora de pagar hay que utilizar siempre la tarjeta de crédito. La mayoría de las tarjetas tienen una política de protección del usuario. Si no recibe el producto que encargó "el emisor de la tarjeta le reembolsará la cantidad en muchas ocasiones", recoge Europol en sus consejos de compras online seguras. Siempre hay que evitar enviar dinero. Y desde la Policía Nacional piden que hagamos una reflexión: "Si no daría dinero a cualquiera en la calle, no lo haga tampoco en Internet". Por último en cuanto al pago recuerdan que nunca hay que enviar los datos de la tarjeta de crédito por mail a nadie, "ni el PIN ni ninguna numeración".

Otro error que cometemos en algunas ocasiones es dejar los datos de la tarjeta bancaria guardadas en las páginas webs. "Si no va a comprar no lo haga" con el mero hecho de registrarse. A la hora de pagar también hay que revisar que se está pagando con un sistema de autentificación (como las de verificado por Visa, MasterCard o Secure Code). Mientras empezamos a navegar por la web que supuestamente nos ofrece mejores chollos que ninguna otra también hay que comprobar que se trata de una web segura, verificando que cumple en su dirección (url) con el protocolo Https. El símbolo del candado por si solo no significa que estamos ante un sitio seguro 100%.

Una vez tenemos claro donde queremos comprar hay que verificar que lo hacemos de forma segura. Hay que evitar las wifi que sean públicas y buscar una conexión a internet de confianza, así como comprar desde un dispositivo debidamente configurado y protegido para evitar intrusos que acaben conociendo todos nuestros datos personales y bancarios. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) insisten mucho en este punto.

Los ciberdelincuentes saben que en estos días es cuando más podemos bajar la guardia a la hora de hacer compras seguras en Internet. Es cuando más pueden acceder a nuestros ahorros a través de técnicas como el phising -te muestran una web conocida para engañarte y que facilites contraseñas o datos personales que luego utilizarán o venderán a terceros para cometer otros fraudes-. Para estar protegidos hay que seguir las recomendaciones que desde el organismo han publicado.

Los 10 consejos básicos para compras seguras

1. Realiza tus compras en páginas que te inspiren confianza

2. Asegúrate de que en la web aparece identificado el responsable de la tienda online y su ubicación

3. Comprueba que la tienda online es segura y te proporciona toda la información que necesitas sobre consumo y tratamiento de datos personales

4. Si te es posible, utiliza una tarjeta de uso exclusivo para realizar pagos online

5. Desconfía de las ofertas demasiado atractivas, ya que podrías estar ante una web fraudulenta

6. No olvides comprobar que tus dispositivos están configurados correctamente y la conexión a internet es segura antes de proporcionar tus datos personales o tus datos de pago

7. Nunca envíes dinero en efectivo para completar una compra. Elige con cuidado el medio de pago

8. Recuerda que los comercios con sellos de confianza ofrecen mayores garantías

9. Puedes desistir de una compra o contrato sin tener que dar explicaciones en los 14 días posteriores

10. Si desistes o haces uso de la garantía, ello no debe tener coste alguno para ti, y esto incluye los gastos de envío