Tres meses de grabaciones para acabar con el silencio de los corderos en Madrid

Un vídeo de tres minutos que se ha convertido en viral vuelve a poner en el foco a un matadero, en este caso en la Comunidad de Madrid, por el trato que reciben los animales antes de ser sacrificados. Corderos lanzados al aire o pisoteados, ovejas que no son aturdidas antes de matarlas, trabajadores que cuelgan animales para descuartizar pero que siguen vivos, falta de higiene en los corrales o incluso animales que llegan sin el etiquetado necesario por seguridad alimentaria son las imágenes que desde la organización Equalia han aportado como una de las pruebas en la denuncia presentada ante los juzgados de la localidad madrileña de Leganés . Tres meses de grabaciones con una cámara oculta acaban así con el silencio de los corderos en Villarejo de Salvanés, donde reina el silencio.

Lo que sucedía en el más completo anonimato del interior de este matadero de Madrid ha visto la luz después de que la asociación recibiera estas imágenes "de forma anónima". No son las únicas que llegan a sus manos cada semana. "Las analizamos todas y en otras dos ocasiones también actuamos, relata Guillermo Moreno desde Equalia, que puntualiza que a la nueva denuncia pública, le acompaña otra penal dirigida contra la empresa que gestiona el matadero madrileño en el que se tomaron las imágenes, Cárnicas Salvanés.

Asegura no en todos los mataderos se realizan esas prácticas. Y pone de ejemplo otros recintos en los que sí se tiene el cuenta el bienestar del animal, como "El Pozo o los que proveedores de Carrefour por petición del centro". Ellos se han adherido ya al protocolo que han elaborado desde Equalia en el que se pide que haya cámaras para vigilar en todo momento el estado de los animales, "que esas cintas no se borren en un mes y se pueda tener acceso a ellas". Ahora también están negociando con distintas comunidades autónomas para que su iniciativa sea un anteproyecto de ley.

El vídeo de ahora es la tercera acción de una organización que en noviembre ya señaló a un matadero de Segovia y en marzo a otro de Ávila. Ambos ya han decidido poner cámaras en sus instalaciones para acabar con las denuncias por "graves irregularidades” de las normativas de mataderos y protección de los animales.

La nueva ha llegado ahora por las prácticas realizadas en un matadero de Madrid. "Se clasifica en bienestar animal, higiene y seguridad alimentaria", señala. Con falta de higiene, la asociación se refiere al hecho de que en las imágenes se ven "los corrales llenos de heces y de orines que favorecen la proliferación de pulgas y acumulación de gases que pueden afectar a los trabajadores".

Sobre la seguridad alimentaria temen que no se esté cumpliendo porque según las imágenes que han aportado "hay animales que llegan sin el crotal", la etiqueta que identifica el origen de cada pieza, y otros con aparentes signos de una enfermedad "que tiemblan y no se mantienen casi en pie". En este sentido Guillermo aclara que cuando un animal enferma en un matadero es el veterinario el que dicta que sea sacrificado in situ donde yazca "y no ser llevados a la línea del sacrificio".

Ante las cámaras de Telemadrid uno de sus dueños asegura que "todo es mentira" y que uno de los empleados que se ven en las imágenes ya habría sido sancionado. Cuestionan que en el vídeo se ven momentos muy puntuales. Guillermo asegura que no es así. La organización cuenta con imágenes de tres meses de grabación y "las últimas de hace tan solo doce días". Fuera del vídeo se han quedado "otros maltratos en diferente formas a los animales que allí llegan".