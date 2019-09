Una jefa de Vox denuncia que su expareja le pegó... pero niega la violencia machista

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), Amparo Cerdá, ha lamentado que se activara el protocolo contra la violencia de género después de que acudiera a una comisaría para denunciar una supuesta agresión sufrida por ella a manos de su exmarido.

Según ha relatado, -en rueda de prensa este martes después de aparecer informaciones públicas sobre estos hechos- el pasado 3 de mayo se dirigió a la Comisaria de la Policía Nacional para presentar la denuncia "por agresión" contra su exmarido "el mismo día en la que se produjo", si bien ha lamentado que "inevitablemente, esa denuncia que quería interponer por agresión", al tratarse de su exmarido, derivó "en violencia de género, porque la ley está estipulada así".

"A pesar de mi insistencia en que se trataba de una agresión física puntual, no podemos ir en contra de las leyes que nos derivan a violencia de género", ha señalado la portavoz de Vox en Elche que además ha mantenido que "es evidente que en los juzgados se han producido filtraciones interesadas y que hay persona o personas que quieren atacarme personalmente a mí, lo que considero de extrema gravedad porque, además de vulnerar la ley de protección de datos, perjudica inevitablemente a todos los intervinientes en el procedimiento y por supuesto a mi familia y mis hijos".

Amparo Cerdá ha reivindicado el derecho "a la presunción de inocencia del hombre, ya que la mujer se convierte en víctima nada más comenzar a hablar, y la manipulación que se realiza de la situación que se convierte en lo que la ley dictamina de antemano, independiente de los hechos y la situación, convirtiendo sistemáticamente en víctima a la mujer y en agresor al hombre".

Asimismo, ha defendido que en el proceso de divorcio seguido con su exmarido ha "renunciado a todo derecho" que la ley le otorga por el mero hecho de interponer la denuncia". Y ha añadido: "No me he visto beneficiada en ningún aspecto en el proceso de divorcio por esa denuncia. Soy coherente con mi pensamiento y con mi partido, de lo contrario seria una traición a mi misma". "Cualquier otra lectura que se haga de la denuncia es una falta a la verdad y la realidad de los hechos", ha afirmado Amparo Cerdá, que ha subrayado que se considera "víctima de una agresión física".