Margarita del Val advierte: "Los vacunados pueden seguir contagiando"

"Ahora mismo las personas vacunadas pueden seguir contagiando". Es la advertencia que la viróloga e investigadora del CSIC Margarita del Val hacía ayer para pedir que no se relajen las medidas de lucha contra el coronavirus ni estando vacunados porque "sin saberlo" se puede seguir contagiando. Febrero concluía ayer con un descenso continuado de la transmisión de contagios de Ccovid-19, hasta una incidencia por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, y de la presión en hospitales y en ucis, aunque la caída de estos indicadores no se ha reflejado en la mortalidad, la más alta en un mes desde el pasado abril y que concentra en torno a un 15 % de los fallecimientos totales.

La investigadora, entrevistada ayer en Antena 3 Noticias, recuerda lo peligroso que ha sido para la pandemia los asintomáticos y compara a las personas vacunadas que puedan llegar a contagiarse con ellos porque "todavía no sabemos si las vacunas frenan la transmisión, por lo tanto hay que seguir con cuidado porque podemos ser todos contagiosos: los que hemos pasado la covid, los que no, los que estamos vacunados y los que no".

Hoy se conocerá desde el Ministerio de Sanidad cómo evoluciona la pandemia en nuestro país. Ayer casi una decena de comunidades informaron de un descenso de los contagios en sus territorios, entre las que figuran Andalucía, Castilla y León, Madrid, Murcia, País Vasco, Cantabria, La Rioja Cataluña, Extremadura, Aragón y Galicia.

Según los últimos datos facilitados por Sanidad el pasado viernes, febrero, que comenzó con una incidencia acumulada de 865 casos, se situaba a día 26 en 193 (una cifra similar a la de mediados de diciembre); la presión en los hospitales había pasado del 24,9 % al 9,6 % y en las ucis descendió desde el 45,3 % al 28,7 %.

Pero el segundo mes de año termina con unas cifras muy elevadas de fallecimientos al concentrar un 15 % (más de 10.000) de los 69.142 decesos registrados desde el inicio de la pandemia según los datos de Sanidad, el mayor porcentaje de los cuales ha tenido lugar en Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha.