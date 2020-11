Gabriel, el hijo de dos homosexuales: "No veas lo que mola tener dos padres". 

Es un joven feliz, es adoptado y forma parte de una familia homoparental. Lejos de sentirse incomodado por la curiosidad que puede generar esta situación, Gabriel se siente muy orgulloso de sus dos padres, David y Jesús. Tras contarlo en redes sociales, su vídeo se ha convertido en viral y ha superado ya el millón de visualizaciones.

Freeda España ha colgado en su perfil de Instagram la entrevista de este chico. En ella, hace un repaso a su vida y dice sentirse afortunado por poder ayudar a dar más visibilidad a la comunidad LGBT+. "Soy Gabriel y tengo dos padres. Se llaman David y Jesús. Y, bueno, ¿cómo llegaron a mi vida?

Sería más cómo llegué yo a su vida, porque después de un proceso de adopción en Rusia consiguieron adoptarme y traerme a España con dos años", cuanta el joven para arrancar el reportaje, en el que hace gala de una destreza absoluta con el monopatín.

"Me han educado para saber comportarme y respetar a la gente. Me han enseñado también a no tener cadenas. Siempre hemos tenido esa confianza para hablar de lo que sea y para preguntarles lo que sea, aunque tenga un poco de vergüenza a veces", confiesa el joven. Comenta además que nada tiene que diferenciarse a una llamada familia tradicional: "Por el hecho de ser gay no vas a educar ni mejor ni peor a tu hijo, depende de cómo seas tú, no de tu sexualidad".

Pese a todo, es consciente, y lo ha vivido en algunas ocasiones, de que todavía queda mucho por hacer: "Ante el típico comentario de 'tienes dos padres maricones, eres gay', simplemente me río y, al reírme yo y al normalizarlo tanto, la otra persona se queda a lo mejor avergonzada".