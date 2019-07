El PSOE ya está negociando con Podemos el programa y las áreas de gobierno

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que el Gobierno ya está negociando con Unidas podemos el programa y las áreas de gobierno, pero evita pronunciarse sobre el número de carteras que pueda tener la formación morada en la XIII Legislatura.

En una entrevista en La Sexta, Calvo ha especificado que el contenido de las negociaciones, que se están dando "ayer, hoy y mañana", las está llevando a cabo junto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Por parte de Unidas Podemos, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el responsable del Comité Negociador de Pactos y diputado de Podemos, Pablo Echenique.

Estas negociaciones se dan al mismo tiempo que están hablando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que este sábado mantuvieron una conversación por teléfono después de que Iglesias anunciara que da un paso al lado para poder formar un gobierno de coalición entre ambos partidos.

Según ha explicado Calvo, en las negociaciones se está trabajando primero por "los objetivos, las leyes, el trabajo y la sustancia" y "luego en las áreas de participación" del Consejo de Ministros, en las que "ellos puedan estar". "Primero hablamos lógicamente a dónde vamos y por qué y luego obviamente tenemos que hablar de quiénes y en qué fórmulas. Poco a poco iremos alcanzando todo", ha añadido.

Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre qué miembros del partido de Iglesias se barajan para entrar en el Gobierno ya que ha defendido que España "se merece" que se trabaje con "cautela". "Estamos trabajando para que la semana que viene los españoles digan que qué bien porque ya hay un Gobierno y merece la pena por tanto que yo sea prudente", ha insistido Calvo al ser preguntada por el número de ministerio que tendrá Unidas Podemos y quiénes los liderarán.

"Las últimas horas de negociación son las más efectivas"

Mientras, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, cree que la renuncia de Pablo Iglesias a formar parte del Gobierno abre "una posibilidad más cierta de desbloquear la investidura" de Pedro Sánchez, y avanza que en las negociaciones políticas "las últimas horas suelen ser las más efectivas".

En una entrevista en 'El Correo', Celaá asegura que los socialistas no se plantean que la investidura se retrase a septiembre -"julio es el mes que importa", dice- aunque reconoce que aún "queda pendiente una tarea de mucha complejidad". "La retirada de un escollo (en referencia a Iglesias) no garantiza por sí misma el éxito en el resultado final", añade.

La portavoz defiende que la ausencia del líder morado del Gobierno permitiría "preservar" las discrepancias que tienen el PSOE y Unidas Podemos y explica en este sentido que en el Gobierno de Euskadi, integrado por PNV y PSE, no está presente la secretaria general de los socialistas, Idoia Mendia, "y no es una cuestión caprichosa".

Sobre los miembros de Unidas Podemos que podrían ser ministros, Celaá se remite a las palabras de Sánchez de que deben tener "un claro perfil técnico" y de que en última instancia "el gobierno lo elegirá el presidente de entre las diferentes propuestas que eventualmente le hagan llegar" de cara a lograr un ejecutivo "cohesionado y fuerte".

Recalca que el PSOE no ha negociado con los independentistas su posible apoyo en la investidura porque no quiere que el Gobierno de España dependa de ellos, al tiempo que pide a PP y Ciudadanos que dado que "no hay otra alternativa" a Sánchez "no se bloquee la investidura si no se quiere paralizar al país".