La AIReF reclama incorporar el cambio climático al análisis de cuentas públicas

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha defendido este martes la necesidad de incorporar el cambio climático a los análisis de sostenibilidad de las cuentas públicas, ya que constituye "uno de los grandes retos" de la sociedad. Durante su intervención en el II Foro de Fiscalidad EsadeEcPol organizado por la escuela de negocios Esade, Herrero ha reconocido que este análisis es complicado y la AIReF no lo tendrá disponible a corto plazo, pero ha señalado que ya trabaja en la metodología y en la búsqueda de información.

Este estudio requiere una visión de largo plazo e integral, que incorpore las distintas formas en que el cambio climático impacta en las cuentas públicas: con impuestos específicos, medidas de gasto o, por ejemplo, las medidas regulatorias que afecten al comportamiento económico. La presidenta de la AIReF ha añadido que la institución ya ha analizado aspectos aspectos del gasto público relacionados con la transición ecológica, como la diferente fiscalidad de diésel y gasolina, cuya propuesta de equiparación ha sido rechazada por el Gobierno debido a la crisis energética.

Actualmente estudia la gestión de residuos urbanos y ha avanzado que la preparación de residuos para reutilización y reciclaje ronda en España el 37%, muy lejos del objetivo del 50% fijado para 2020. Más allá de la labor de la propia AIReF, Herrero ha considerado una "tarea ineludible" para todos los Gobiernos "explicitar sus planes para gestionar los riesgos" de transición ecológica en las cuentas públicas.

Pide un acuerdo entre partidos para el "proyecto país"

En este foro, el portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha reclamado un acuerdo entre partidos para el "proyecto país" de avanzar en la transición ecológica y ha instado a "no ser los primeros" en implementar medidas como el impuesto al plástico o a las emisiones de CO2, que aunque son necesarias pueden provocar distorsiones en la competencia. "Todo en la vida no se soluciona con impuestos", ha añadido, porque, por ejemplo, para avanzar en la extensión del vehículo eléctrico no es solo necesario fomentar la compra sino también acelerar la implementación de puntos de recarga.