La industria de la gestión ve positiva una revisión de la ruta de la alianza 'net zero'

De izquierda a derecha: Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet AM en Iberia y Latam; Fernando Fernández-Bravo, head of active distribution Iberia en Invesco; Cristina Triana, subdirectora de La Información; Augusto Caro, global head of ESG en Santander AM y Elena Domecq, especialista en ESG de JP Morgan AM.

Las gestoras de activos hacen un llamamiento para revisar la estrategia Net Zero Asset Managers Initiative con el objetivo de adaptarlo al entorno actual, en el que la guerra de Ucrania, que estalló a principios de 2022 ha provocado un 'impasse' en los objetivos que abordan la transición energética. Así lo han puesto en común algunas de las firmas más representativas de la industria de la gestión de activos durante la mesa redonda 'El compromiso climático de la industria de la gestión de activos', desarrollada en el marco del I Foro Clima de La Información.

"La iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM) ha sido bien recibida por parte de todos los agentes y ayuda a poner pautas a la hora de impulsar la transición energética, pero al ser una temática en evolución es necesario revisar las iniciativas acordadas", ha defendido la especialista en ESG de JP Morgan AM, Elena Domecq. Coincide en este aspecto Augusto Caro, global head of ESG de Santander AM, quien ha contextualizado cualquier posible cambio en los criterios científicos con el objetivo de que el proceso de descarbonización evite riesgos y asegure que se camina hacia una transición justa.

"Es necesario revisar los compromisos y comprobar si la vía es la adecuada teniendo en cuenta la situación económica", ha argumentado el experto de Santander AM en relación con las exigencias de la alianza NZAM, que ganó mucho peso y fuerza coincidiendo con la puesta en marcha de la COP de Glasgow, pero que no tenía en cuenta hechos que han llevado a replantar incluso regulaciones o la taxonomía europea, como es la guerra en Ucrania.

En este contexto, durante su intervención, Domecq, ha apuntado que el cambio climático es un desafío que implica a todos los agentes: desde gobiernos a empresas y que va requerir tanto de financiación privada como pública, una situación ante el que la industria de la gestión de activos tienen la obligación de "hacer fluir el capital hacia soluciones que abordan este reto", apunta. Un aspecto en el que las estrategias de 'engagement' cobran "vital importancia".

En el marco de este 'diálogo' entre gestoras y empresas en las que invierten, el head of active distribution Iberia en Invesco, Fernando Fernández- Bravo, ha señalado no sólo la necesidad de buscar 'engagement', si no también de dar visibilidad a los valores 'best in class'. "Conscientes" del riesgo financiero que conlleva la amenaza de un aumento de la temperatura global, Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet AM en Iberia y Latam, ha señalado que no basta con que la industria o los países fijen metas de descarbonización a 2030 o 2050, si no que es necesario empujar a que las empresas establezcan objetivos "claros".

Homogeneidad regulatoria

Otro de los puestos abordados en el debate ha sido la regulación en torno a la industria ESG, así como la necesidad de avanzar en la homogeneización del marco normativo a nivel mundial. "Los reguladores nos deberían ayudar más", indica Fernando Fernández- Bravo, en alusión a la disparidad de objetivos climáticos estipulados en la Unión Europea, que difieren de los marcados en Estados Unidos o en Asia. "Las gestoras no estamos ajustando para aportar nuestro grano de arena en un entorno en el que hay más luces que sombras", agrega.

Todos han puesto en común que en el momento actual el sector está inmerso en una "avalancha" regulatoria que les fuerza a adaptar sus políticas para cumplir con la ley. En este sentido, Augusto Caro ha subrayado que el Viejo Continente es una de las regiones con mayor normativa desarrollada, factor que les ha forzado a realizar un "esfuerzo importante" para adecuar todas sus políticas" en aras de cumplir la normativa. "La sostenibilidad la adoptamos desde un enfoque global porque el papel de Europa se puede extrapolar, pero es importante conocer las inquietudes locales", matiza el global head of ESG de Santander AM.