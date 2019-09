Las cinco jugadas más memorables en el Mundial de rugby a lo largo de su historia

Doce ciudades japonesas, desde Sapporo hasta Kumamoto, albergan los partidos de la competición de rugby más importante del mundo. A pesar de que torneos como el Seis Naciones o el Rugby Championship gozan de gran prestigio en todo el planeta, la Copa del Mundo de rugby es el torneo por excelencia en el deporte del balón ovalado desde Sídney hasta Dublín.

Este viernes ha arrancado la Copa del Mundo con el partido inaugural entre Japón, la anfitriona, y Rusia, la selección clasificada en el grupo de España el pasado año tras haber sido descalificada. El máximo directivo de World Rugby, Brett Gosper, afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro que "hay muchos indicadores que señalan que ésta será la Copa del Mundo más competitiva que vamos a ver".

A lo largo de la historia de la competición hay cientos de jugadas que han quedado guardadas para la historia de los aficionados. Sin embargo, al no poder recopilar todas, sí se pueden reunir unas pocas que destacan sobre las demás.

El pase sin mirar de David Campese

La Copa del Mundo de 1991, celebrada en Inglaterra, Gales, Irlanda y Francia, tuvo algunos partidos muy disputados como la victoria de Australia ante Irlanda en los cuartos de final. Sin embargo, en la semifinal entre Autralia y Nueva Zelanda, David Campese, se sacó un pase de debajo de la chistera. El jugador australiano se hizo con un balón hacia adelante y, cuando se vio rodeado, deslizó el balón hacia atrás sin mirar para que Tim Horan ensayara y prácticamente asegurara la presencia de Australia en la final de Copa del Mundo, que ese año ganarían.

La patada de Wilkinson para ganar el Mundial

Celebrado en el 2003 en Australia, es la primera y última Copa del Mundo que Inglaterra ha ganado. La final de aquel Mundial, el tuvo que decidirse no en una, si no en dos prórrogas ya que las defensas de Inglaterra y de Australia no cedían ninguna yarda de terreno. Aquel torneo, Johnny Wilkinson fue el máximo anotador y como no podía ser de otra manera, también hizo el 'drop' agónico que permitió a Inglaterra alzarse con la Copa Ellis.

Jonah Lomu, imparable contra Inglaterra

Probablemente el jugador más dominante de la historia del rugby. Jonah Lomu era la mayor baza de los neozelandeses para levantar la copa Web Ellis. Nueva Zelanda avanzó casi sin problemas hasta la final, pero en las semifinales los 'All Blacks' parecían imbatibles ante cualquiera. Lomu, con el número 11 a la espalda, encarnó la definición perfecta de aquella selección oceánica en la semifinal contra Francia. Aunque pasaron a la final con holgura, aquel año 1995 la Copa del Mundo estaba reservada para Sudáfrica. La final fue otro de los momentos históricos del Mundial de rugby cuando Nelson Mandela le entregó la copa de campeones a los 'springboks'.

Francia da la sorpresa al ganar a los 'All Blacks'

Contra todo pronóstico, los galos, que en la Copa del Mundo de 2007 eran los anfitriones, se plantaron en las semifinales del torneo. Además, vencieron a una de las selecciones favoritas para hacerse con el Mundial. Los franceses tiraron de coraje y lograron un soberbio ensayo de la mano de Yannick Jauzion. Con una carrera de casi tres cuartos de campo los franceses encontraron un fallo en la sólida defensa de los neozelandeses.

El 'drop' de 48 metros de Larkham

Uno de los 'drops' más largos de la historia de los mundiales. En el tiempo extra de la semifinal y con los nervios a flor de piel, Larkham recibió un balón que venía de un saque de 'touch' y decidió arrearle una patada que de casi 50 metros que se coló entre los palos.