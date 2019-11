La Copa Davis da marcha atrás y cambia los horarios tras la lluvia de protestas

La impecable organización fuera de la pista de esta primera Copa Davis Finals by Rakuten no ha podido evitar la lluvia de críticas que se ha producido por los horarios del torneo, con eliminatorias decidiéndose más allá de la madrugada. "A partir de mañana viernes, la Copa Davis Finals by Rakuten adelantará los horarios de inicio de cada sesión para minimizar las posibilidades de un final tardío", ha explicado la organización en un comunicado.

"El viernes 22 y el sábado 23 de noviembre, la sesión del día comenzará a las 10:30 CET (en lugar de las 11:00 CET) y la sesión de la tarde no antes de las 17:30 CET (en lugar de las 18:00 CET). Las puertas se abrirán a las 09:00 CET para la sesión del día. Además, se programarán 10 minutos en lugar de 20 minutos entre el primer y el segundo partido individual, y hasta 30 minutos entre el segundo partido individual y el doble", añade la nota.

Hasta ahora, el nuevo formato de competición de la Copa Davis, con 18 selecciones en una misma sede, Madrid, durante una semana, está provocando que las eliminatorias de las sesiones vespertinas se alarguen hasta entrada la madrugada con las consiguientes críticas de tenistas, capitanes y una parte del público.

Uno de los más claros a la hora de expresar su frustración ha sido el capitán australiano, Lleyton Hewitt, que tras la serie contra Colombia compareció ante los medios de comunicación pasada la una de la madrugada. "Estos horarios cambian tu patrón de sueño y de alimentación porque los chicos tienen que recibir tratamiento después de estos partidos y no hay casi margen para la recuperación. A estas horas los jugadores deberían estar en la cama porque para nosotros es bastante tarde", dijo Hewitt.

Más tarde terminó la serie entre España y Rusia. La pareja de dobles formada por Feliciano López y Marcel Granollers acabó su partido a la una y media de la madrugada y compareció ante los medios a las dos. "Los horarios de competición no son los mejores porque si se alargaba un partido podía pasar esto, aunque es lo que hay. Tenemos una semana más comprimida pero todos los grupos están igual y no sirve de excusa", confesó Feliciano.

Un poco antes, su compañero Rafa Nadal, también habló de los horarios y apuntó como posible solución que se adelanten los partidos de la sesión matutina para que los nocturnos no se alarguen tanto. "Ya lo vaticiné cuando vi el formato. La cuestión sería, quizás, aunque sea un madrugón, empezar más pronto. La mayoría de gente no es consciente que a un jugador, con la adrenalina, la recuperación y atención a prensa se le alarga mucho la hora de ir a descansar", señaló.

En la jornada del miércoles, EEUU se impuso a Italia en el tercer y definitivo duelo del día, cuando Querrey y Sock ganaron el partido de dobles. Sin embargo, fue el encuentro que más se estiró hasta ahora, hasta las 4.00 de la mañana, lo que podría haber sido uno de los motivos de este cambio en los horarios.