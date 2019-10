España se duerme en Oslo y aplaza su pase a la Eurocopa con un empate

La selección española dejó escapar a los 93 minutos el triunfo en Oslo que le daba la clasificación matemática a la Eurocopa 2020, por un penalti cometido por Kepa que marcó King para igualar el tanto de Saúl Ñíguez y cortar la racha triunfal de la Roja (1-1).

El día que Sergio Ramos superó a Iker Casillas y con 168 partidos se convirtió en el jugador con más encuentros en la historia de la selección, España cedió sus primeros puntos camino de la Eurocopa. Sufrió en el primer acto con desajustes defensivos y recuperó identidad en el segundo, que arrancó con un gol de Saúl.

A los 47 minutos, el centrocampista del Atlético de Madrid firmó un potente disparo en la frontal del área que botó delante del portero y se envenenó. España perdió el control en los últimos minutos de un partido que acabó con una mala salida de Kepa y un penalti que propició el empate a un tanto.

Orgullo del capitán

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, destacó "el orgullo" que supone ser el jugador con más partidos internacionales con el equipo nacional, un récord que logró este sábado en Oslo frente a Noruega, con la que España empató a un gol.

"Lo personal es secundario para mí. Hubiera cambiado que no fuera el partido 168 y ganar a Noruega. Pero es una recompensa al trabajo, un orgullo disfrutar de ser el jugador con más partidos. Me emociono cada vez que me pongo esta camiseta. Espero que lleguen muchos más", dijo Sergio Ramos a Televisión Española.

Ramos cumplió 168 encuentros internacionales con España en el choque ante Noruega. Superó, de esta forma, a su excompañero Iker Casillas. Sergio Ramos lamentó el empate, a última hora, de Noruega cuando España tenía el choque encarrilado.

"Ha sido una pena. Es cierto que es complicado jugar con una selección que si perdía se quedaba fuera. Ha sido en momentos puntuales cuando hemos pasado apuros. Ellos han jugado bien los últimos minutos, se han volcado. De todas formas, un empate es un punto no es malo y ahora tenemos que intentar ganar el próximo partido", añadió.