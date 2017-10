Fernando Alonso renueva con McLaren  y se reencontrará con Renault en 2018

Fernando Alonso volverá a correr bajo los colores de McLaren en 2018, después de anunciar este jueves su renovación a través de un vídeo de la escudería. Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 2005 y 2006 con Renault, el piloto asturiano de 36 años ha firmado un acuerdo "de larga duración" con la constructora británica, aunque ninguna de las partes ha especificado con exactitud esa duración.



Alonso disputará su decimoséptima temporada en la categoría reina del automovilismo con la esperanza de regresar a la senda de las victorias gracias al acuerdo de Renault para motorizar los vehículos de McLaren. Y es que con Honda, el asturiano ha vivido tres años áciagos en la escudería británica.



En un comunicado del equipo de Woking, Alonso ha calificado de "fantástica" su renovación, y se ha sincerado: "Mi corazón siempre me ha dicho que me quede y me siento en casa aquí. Es un equipo maravilloso, lleno de gente increíble, con un calor humano y una cordialidad que yo nunca he vivido en otro sitio en la Fórmula 1".



También es cierto, eso sí, que en la decisión de Alonso han pesado las promesas de McLaren. Promesas de volver a competir por los títulos que, esta vez sí, parecen poder cumplir en la escudería británica. "McLaren tiene los recursos técnicos y el músculo financiero para ganar carreras y mundiales pronto. Aunque los últimos años no han sido sencillos, no se nos ha olvidado cómo ganar, y creo que lo podemos volver a conseguir pronto", ha asegurado el bicampeón del mundo.



Alonso también ha confesado que los tres últimos años le han dado "el impulso para planear y construir para el futuro", y ha sostenido estar "con ganas de afrontar esa travesía e ilusionado por el futuro".



Un anuncio 'viral'



Cada vez se está poniendo más de moda, en prácticamente todos los ámbitos, realizar comunicados a través de las redes sociales. McLaren no es una escudería ajena a la importancia de éstas a la hora de sumar aficionados, y ha anunciado la renovación de Fernando Alonso mediante una serie de vídeos a lo largo de toda la tarde del jueves. En las publicaciones se dejaba entrever la continuidad del asturiano ya que diferentes integrantes de McLaren como el piloto belga Stoffel Vandoorne y el jefe de equipo francés Eric Boullier perfeccionaban en ellas su español. En el último vídeo, Fernando Alonso desvela el pastel: "Nos vemos el próximo año".



Las reacciones dentro de la propia escudería no se han hecho esperar. Zak Brown, director ejecutivo del McLaren Technology Group, se ha congratulado de la renovación de su estrella, que "ha sido un gran activo para toda la organización en los últimos tres años. Es un gran individuo y es uno de los pilotos más completos y habilidosos de los últimos tiempos". "No puedes pedir un mejor piloto para conseguir un buen resultado los domingos que Fernando, y creo que todo el mundo de la Fórmula Uno estaría de acuerdo con esa afirmación", ha comentado el jefe de equipo Eric Boullier.