Guardiola: "Es un día triste para Europa, para el mundo y para la democracia"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró que este sábado es un "día triste para Europa, para el mundo y para la democracia" tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno español y destacó que "cualquier demanda de la sociedad es más importante que las leyes".



"Es un día muy triste para Europa, para el mundo y para la democracia. Pensaba que en el siglo XXI no pasaban estas cosas, y eso que el Parlament es más antiguo que el Congreso español. Lo que queríamos era dejar escuchar al pueblo", dijo el técnico del City tras la victoria de su equipo ante el Burnley (3-0) en la novena jornada de la liga inglesa.



El entrenador de Santpedor recordó que "quizá" muchos de los que deseaban votar "no querían la independencia". "Sin embargo, ni eso nos han dejado hacer. El PP, con la ayuda de Ciudadanos y del PSOE, ha hecho algo que espero que no despierte violencia en ninguna parte", añadió Guardiola.



"Lo único que queríamos era que nos escucharan. Cualquier demanda de la sociedad es más importante que las leyes", terminó el entrenador del Manchester City, que dedicó la victoria de la pasada semana para los líderes de la ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, encarcelados recientemente.