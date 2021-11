Laporta: "LaLiga nos mira todo con lupa, cada día se inventa algo nuevo"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, dio la bienvenida a Xavi Hernández como nuevo técnico y reconoció que le habría gustado "ofrecerle un equipo en el que las cosas fueran más fáciles", y advirtió que esperan no tener problemas con su fichaje y el margen salarial que impone LaLiga, que les mira "con lupa todo" y "cada día se inventa algo nuevo". "LaLiga nos mira con lupa todo, cada día se inventan algo nuevo. Nos hacen auditorías, nos hacen firmar operaciones que no vemos claras... Libros abiertos, como en otras ocasiones. No tenemos mucho margen salarial, pero lo tenemos, y espero que LaLiga lo vea como nosotros", señaló Laporta durante la presentación este lunes del nuevo entrenador del Barça.

Por otro lado, el dirigente celebró la llegada del de Terrassa, con el que tiene "una sintonía personal muy buena", y defendió la estancia de Ronald Koeman, "un entrenador que representa mucho en la historia del Barça". "Merecía un respeto y tenía contrato en vigor. Le hemos dado margen de confianza hasta que la situación era insostenible. Esto se lo había comentado a Xavi, que ha sido siempre muy respetuoso con Ronald. Era una situación con cierta complejidad", remarcó. Ahora, en cambio, Xavi llega en el momento en que el Barça "favorece más a Xavi". "Me hubiera gustado ofrecerle un equipo con el que las cosas fueran más fáciles, pero podrá trabajar mucho con la plantilla y tendrá todo nuestro apoyo y confianza", expresó el presidente blaugrana.

"Xavi es un hombre de casa y de club, se ha esforzado para ser una referencia en la institución. Esto se pone hoy de manifiesto de manera evidente, es día de alegría para el barcelonismo, que los necesitamos, es un día histórico para el club", añadió. El excentrocampista le convenció para su fichaje porque le dijo que "conocía al equipo y sabía cómo tenía que jugar". "Xavi ha tenido conocimientos de grandes entrenadores y lo pondrá todo en práctica con el 'sello Xavi'. Tiene una papeleta que sé que no es fácil, pero con su conocimiento y sus ganas, todo irá bien", aseguró el abogado.

De todos modos, Laporta tiene claro que "las cosas irán bien, seguro", pero que "cuando se tuerzan", el exjugador tendrá el "apoyo" del club hasta que "salgan bien" y se repitan las cosas que han vivido "en el pasado". "Pero mirando al presente y al futuro", advirtió. "Entiendo que tenemos plena confianza en Xavi y que, por su manera de ser, y conocimientos, tiene que mandar y dirigir este equipo lo mejor que sepa. Pienso que lo tiene difícil y que es una situación complicada porque es un equipo que está por hacer", recalcó Laporta ante las expectativas depositadas en el técnico.

Esperanzado en Liga y Champions

Sobre el pago de la cláusula de salida al Al-Sadd, el mandatario se limitó a decir que "las dos partes" pusieron de su "parte" para lograr la rescisión del contrato. "Con las cifras tenemos por norma actuar con confidencialidad. Lo importante es que ha sido una rescisión de un contrato y que tanto Xavi como el club han hecho lo posible para convencer al Al-Sadd", subrayó. Finalmente, se refirió a la clasificación para los octavos de la Liga de Campeones, dejando claro que es "importante" lograrla por el "prestigio" del club y por el deseo de "intentar ganar todas las competiciones".

"Digo que Xavi lo tiene complicado pero tiene claro lo que se tiene que hacer. En la 'Champions' hay cierta dificultad, pero estamos vivos, y en LaLiga estamos a distancia de los primeros, pero si cogemos el tono podemos ir remontando. Creo que competiremos para ganar", sentenció.