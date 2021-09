UEFA: "El Madrid dijo que dependía de la Superliga e intentó fichar a Mbappé"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, volvió a atacar al Real Madrid, el FC Barcelona y la Juventus por su apuesta por la Superliga y advirtió que no le importa "en absoluto" si se separan de la UEFA, ironizando sobre las palabras de Florentino Pérez diciendo que sólo "sobrevivirían" con este nuevo proyecto y luego intentando fichar a Kylian Mbappé por 180 millones. "No me importa en absoluto si se separan. Lo que encuentro bastante gracioso es que quieran irse y al mismo tiempo se han inscrito para la nueva temporada de la Liga de Campeones. No pueden jugar en nuestra competición y luego comenzar la suya propia", recalcó Ceferin en una entrevista al diario alemán 'Der Spiegel'.

En este sentido, lamentó haber leído que estos tres clubes están "pagando a grupos de presión" para desacreditar a la UEFA influyendo "en periodistas y políticos". "Eso es una locura", aseveró. Cuando se enteró de estas posibles prácticas, se puso en contacto con un miembro de alto rango de la Comisión de la Unión Europea. "Él respondió que debían ser realmente estúpidos si pensaban que podían pagarle a la gente para que cambiar opiniones y finalizó su mensaje con las célebres palabras de Dolores Ibárruri durante la Civil Española: 'No pasarán'. Dijo que no se saldrán con la suya", subrayó.

Al preguntársele por la insistencia en su idea de estos tres clubes, el esloveno cree que habría que preguntárselo "directamente" a ellos y volvió a ser crítico. "Algunos clubes simplemente tienen jefes incompetentes. Se quejan de que los sueldos son demasiado altos, pero ¿quién firmó esos contratos? Yo no", advirtió. "El Real Madrid también se quejó de que el club solo podría sobrevivir si había una Superliga y ¿ahora ha intentado comprar a Kylian Mbappé por 180 millones de euros?", añadió el mandatario. "Tal vez fue bueno que todo sucediese de la forma en que lo hizo. Los aficionados les han dado una lección a estas personas".

Ceferin fue claro al decir que si los doce equipos que firmaron inicialmente la Superliga "dejaran la Liga de Campeones, el torneo seguiría existiendo". "Eso sí, sería más pequeño y habría menos dinero para distribuir", apuntó. "Pero, ¿cuál es realmente el problema de estos clubes de la Superliga? Tendrían los mismos ingresos que les ofrecemos, con la diferencia de que nosotros compartimos el dinero con todos. UEFA distribuye nuevamente el 93,5% de todos los ingresos nuevamente. Todas las otras agencias mantendrían al menos el 10% para ellos mismos. Estas personas han intentado acabar con el fútbol", sentenció.

Finalmente, descartó que Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain francés, haya sido el gran favorecido de esta crisis. "Personalmente, Al-Khelaïfi no se ha beneficiado mucho, el fútbol ganó porque él nos apoyó", remarcó.

"Me impresionó que nos apoyara de esa manera. La opinión pública predominante fue que los propietarios de clubes nuevos ricos querían la Superliga, pero resultó que eran principalmente tres presidentes de clubes europeos los que nos atacaron. Y un presidente de club no europeo se mantuvo fiel a nosotros, junto con el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund", zanjó.