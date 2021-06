La 'Roja' empata con Portugal arropada por la vuelta del público en las gradas.

La selección española de fútbol no pudo pasar este viernes del empate sin goles ante Portugal, actual campeona de Europa, en el primero de los amistosos para preparar la Eurocopa que da inicio la semana que viene y en el que su mayor dominio y mayor presencia en el área no tuvo el premio del gol. España dejó buenos momentos en su primera puesta en escena antes de la cita continental. Mandó y sometió por momentos a un rival poco 'enchufado' y aunque no arrolló como la noche ante Alemania, sí generó lo suficiente, principalmente en el tramo final, para haberse merecido el anímico triunfo en una tarde que, además de la vuelta de la afición, dejó también el positivo debut de Aymeric Laporte.

Apoyada en el añorado rugido del público, la 'Roja' salió dominadora al Wanda Metropolitano de inicio y con intenciones de hacer disfrutar a los cerca de 15.000 espectadores ante una Portugal muy contemplativa y que pareció preferir ser dominada y resguardarse en su solidez defensiva. España se hizo con la pelota rápidamente, con esa acertada e intensa presión tras pérdida que tanto reclama Luis Enrique, y con Busquets y Thiago tratando de moverla con velocidad, con buenos apoyos de Morata descolgándose de la férrea vigilancia de Pepe y Fonte, pero le faltó de nuevo acierto en los metros finales.

La 'Roja' incidió mejor por el costado izquierdo gracias a la buena mezcla que formaron Fabián Ruiz, Gayà y un motivado Sarabia, además de las buenas diagonales del debutante Laporte, mientras que por la derecha, a Marcos Llorente, con poco espacio para imponer sus cualidades, se le vio algo incómodo y Ferran Torres no pudo desbordar, aunque curiosamente los dos fueron los que más cerca estuvieron del gol. El jugador del Atlético vio como Pepe le arrebataba en el último instante una pelota franca en el corazón del área en el minuto 8 y el del Manchester City cabeceó cerca del palo tras un buen centro de Morata al filo de la media hora. Pese al dominio, que fue perdiendo fuerza tras los primeros 20 minutos, Rui Patricio vivió unos primeros 45 minutos bastante tranquilos.

Morata roza el gol

Tampoco sufrió en exceso Unai Simón, el elegido dentro del eterno debate de la portería y cuyo único susto en el primer acto fue un despeje propio que impactó en el cuerpo de Cristiano Ronaldo. Portugal, a pesar de alinear al de Madeira, Joao Felix y Diogo Jota, no inquietó salvo en algún contragolpe liderado por la exuberancia física de Renato Sanches, aunque el colegiado le anuló, por falta previa en el salto, un gol de Fonte tras un saque de esquina. Luis Enrique apostó por no hacer cambios para la segunda mitad, en la que España volvió a salir llevando la iniciativa y tuvo dos buenas ocasiones, ambas en las botas de Morata. El delantero, tras un buen desmarque, lanzó primero flojo a las manos de Rui Patricio, y luego no acertó con los dos disparos que tuvo en una mejor posición, repelido uno por la defensa y fuera el del rechace.

El equipo de Fernando Santos seguía sin cogerle el pulso al encuentro y estuvo cerca de encajar el 1-0 tras un exceso de confianza de Pepe ante un siempre irreductible Llorente. El madrileño le robó la pelota sobre la línea de fondo y se la puso clara a un Sarabia que remató por encima del larguero de forma fallida. La campeona de Europa también se quiso animar con una internada de Cristiano que no pudo conectar a la red Diogo Jota.

Luis Enrique decidió refrescar el equipo en el medio con la entrada de Rodri y Pedri en busca de más ritmo para la media hora final, algo más abierta. La campeona de Europa avisó con un cabezazo peligroso de Cristiano Ronaldo y la réplica fue un 'envenenado' centro de Sarabia que no encontró rematador por poco. Para dar más 'punch' ofensivo, el seleccionador metió a Gerard Moreno para jugar junto a Morata, y confió en la calidad de asistente de Koke.

España renovó su acoso al final, pero le faltó 'instinto asesino' en la zona decisiva. Ferran Torres falló en un remate claro tras un pase de Morata, y a este le faltó un número más de bota para 'cazar' un sensacional envío de Gayà, mientras que un experto en estas lides como Cristiano Ronaldo controló mal cuando se plantaba solo ante Unai Simón. Otro centro 'envenenado', de Koke, probó la rapidez de reflejos de Rui Patricio, y Morata, en la más clara del partido, envió al larguero la última 'bala' española con el portero portugués ya batido en su mano a mano. El martes, en Butarque, segunda y última prueba ante Lituania.