Daniel Lacalle se perfila como 'comisario' para atraer empresas británicas a Madrid

Las mismas fuentes recalcan que Lacalle se confirma como el candidato elegido para la tarea de contactar con empresas de cara a fomentar su llegada a la Comunidad, en el marco de la plataforma Invest Madrid, tal y como adelanta el diario 'ABC'. En este sentido y para concretar este 'fichaje', se está pendiente de un último trámite y la firma del contrato.

El papel del economista se centrará en contactar con empresas interesadas en trasladarse del Reino Unido por el Brexit y explicar las cualidades de la Comunidad de Madrid para desarrollar su actividad.

Lacalle ha trabajado como gestor en empresas como Ecofin Limited y Citadel. También ha pasado por ABN Amro, Enagás y Repsol. Es licenciado en Económicas y tiene un posgrado en el IESE Business School. Además es escritor y colabora habitualmente con diversos medios de comunicación.

Esta medida forma parte de la estrategia del ejecutivo madrileño para convertir a Madrid en nuevo centro financiero de la Unión Europea y, en este marco, ya se han realizado acciones como una campaña con dos buses que recorrieron Londres con el lema 'London, whatever happens Madrid will be there for you' ('Londres, pase lo que pase Madrid estará ahí para ti').

En este sentido, se anunció que la plataforma propulsada por el Gobierno de la región, Invest in Madrid, pondrá en marcha una nueva página web en inglés y en español con toda la información necesaria, así como el nombramiento de un comisario que llevará a cabo encuentros con las empresas instituciones y entidades que sean susceptibles de instalarse en nuestra región.

La Comunidad de Madrid ha recibido el 54,1 por ciento de inversión exterior en España en el periodo 2011-2015. Además, en este periodo, el 75,1 por ciento de la inversión de agentes del Reino Unido han actuado en nuestra nación.