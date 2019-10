Tijola siempre gana a la lotería: el pueblo más rico de Andalucía con el 14% de paro

Tíjola, pueblo de la sierra de Almanzora, tiene suerte. Siempre le toca la lotería. Hasta el punto de que según la Agencia Tributaria es la localidad con mayor renta bruta de Andalucía con 40.607 euros. El alcalde del pueblo, Juan José Martínez (Ciudadanos), achaca el dato al carácter "emprendedor" de los tijoleños, no en vanos entre sus vecinos se encuentra una de las personas más ricas de España, Estanislao Berruezo, dueño de la constructora Promobys, pero en la riqueza de los habitantes de este pueblo de 3.650 habitantes tiene mucho que ver la suerte. En los últimos años ha tocado varias veces la lotería de Navidad, la del Niño… Incluso, apenas hace un mes, en septiembre, a una familia del pueblo le cayó el Gordo de la Primitiva, 3,4 millones de euros. Pese a la suerte, Tíjola aún cuenta con cerca de un 15% de paro, 243 personas están apuntadas en las oficinas del 'Inem', algo por encima de la media nacional, aunque muy inferior a la tasa del 21% de Andalucía.

En las calles de Tíjola se ve que corre el dinero, aunque como dice el alcalde, "no circulan Ferraris por las calles". Hay tres sucursales bancarias, algo inaudito en un pueblo tan pequeño, 2 joyerías, 5 supermercados, carnicerías, pescaderías, casi 50 comercios, tienda de muebles, 20 bares y restaurantes y no menos de 10 peluquerías y salones de belleza. "Aquí hay dinero, no hay más que ver las cuentas corrientes de muchos tijoleños", nos dice el director de una de las tres sucursales bancarias.

El alcalde, matiza: "Aquí hay trabajo porque somos un pueblo emprendedor, pero también hay jornaleros que trabajan el campo y que no hacen la declaración porque no llegan al mínimo. Hay bastantes empresarios en el pueblo y empresas bastante grandes, que suben la renta, pero también la distorsionan. Entre estas empresas la citada Promobys, varias empresas de la construcción que dan empleo a más de 100 personas, Gerial, que cuenta con siete centros geriátricos en la provincia, o la cercana Cosentino, la compañía de encimeras de mármol, que da trabajo a casi 300 habitantes de Tíjola.

Mira también El pueblo de la España vacía que sucumbe por su aserradero y su enorme deuda

Pero, Juan José Martínez reconoce que, "la administración de lotería es la que más premios ha repartido en los últimos años, me atrevería a decir que de toda España. Ha tocado cinco o seis veces la lotería de Navidad, cuatro o cinco la de El Niño, el Euromillones… Y hace unos días tocó otra vez el Gordo de la Primitiva". El alcalde para remarcar que Tíjola tiene suerte con los sorteos, dice incluso que "hasta el Audi que sorteaba el jeque saudí propietario de la U. D. Almería le tocó a uno del pueblo".

La familia afortunada con los 3,4 millones del Gordo de la Primitiva, ella limpiadora de hogar, él camionero, explicaba que "fue una alegría enorme, no sabía qué hacer ni qué decir cuando me enteré. Pagaremos la hipoteca, arreglaremos la casa, pagaremos estudios a nuestros tres hijos, invertiremos… No sabemos todavía qué haremos con todo ese dinero, pero seguiremos trabajando porque pretendemos continuar aquí, en el pueblo, y haciendo una vida normal".

Pero, ¿cuál es la administración de lotería causante de la 'baraka' de este pueblo almeriense con los sorteos? La Administración número 2 de Lotería Virgen del Socorro, patrona del pueblo, que merced a su fama de repartir premios se ha convertido, "no vendemos por internet", explica la propietaria Isabel Berruezo, en un auténtico lugar de peregrinación del pueblo, la comarca, incluso de toda la provincia de Almería y limítrofes. "Casi agotamos siempre el cupo de venta para cada sorteo y en fechas claves como Navidad, ni te cuento", asegura.

Mira también El pueblo que Franco inundó de pantanos y Fernández Vara quiere llenar de casinos

Y eso que durante muchos años este pueblo, que ha casi triplicado su renta por habitante en los últimos años, desde los 15.841 euros de media que declararon sus habitantes en 2013 hasta los 40.000 actuales, carecía de administración de lotería una vez que cerrara la administración número 1 y hasta que abrió la actual. "Es un orgullo que repartamos tantos premios. Vendemos mucho y así es más fácil dar premios", cuenta esta lotera que, de cualquier forma, no espera llegar a formar un impero con el negocio de la lotería como el de la Bruixa D’Or en Sort (Lleida), la administración de lotería más famosa de España.

Este jueves había cola en la administración, como casi siempre, y un empleado de la fábrica de Cosentino, compraba décimos, antes de ir a trabajar, de lotería, boletos de la Primitiva, del Euromillón… "A ver si toca, que yo debo de ser uno de los pocos del pueblo al que nunca le ha caído nada", asegura entre risas. Tras él, un hombre de mediana edad, uno de los 240 parados del pueblo, espera su turno: "A mí algún pellizco me ha caído", dice sin especificar de cuanto fue el 'pellizco'’, "pero ahora estoy en el paro y me vendría bien otro golpe de suerte, aunque la principal suerte sería encontrar trabajo, y espero lograrlo pronto". Es Tíjola, el pueblo al que la lotería ha hecho el más rico de Andalucía.