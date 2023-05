Descubre el ahorro inteligente: 5 estrategias para hacer crecer tu dinero

Se acerca el verano. Época en la que la gran mayoría de la gente efectúa gastos que, en un principio, no estaban previstos. O al menos superan una predicción previa. Por ese motivo, elaborar un proceso de ahorro inteligente para disponer de una mayor cantidad de dinero se torna muy necesario.

Llevar a cabo una estrategia de optimización de gastos te permitirá contar con unos fondos extra para que la llegada de las vacaciones no suponga quebraderos de cabeza excesivos. Recopilamos algunos consejos para ahorrar de un modo eficaz.

¿Cómo puedo ahorrar dinero extra de un modo eficiente?

• Planifica un presupuesto: Ya sea mediante una tabla de Excel, un cuadernillo tradicional en el que apuntar gastos e ingresos o de manera mental –todas las opciones pueden ser correctas- es muy necesario tener claro el dinero que vas a gastar con relación a los ingresos que obtendrás en un periodo de tiempo determinado. Esta simple acción te hará más responsable de mantener un balance positivo.

• Monitoriza tu cuenta corriente o de ahorro con continuidad: En la actualidad, el hecho de que existan aplicaciones de banca online y distintas prestaciones tecnológicas que permiten a los usuarios ver sus cuentas en el momento que deseen, permite el ahorro. El detalle de ver tus cuentas cada día o por lo menos de manera habitual, te hará controlar algo más tus gastos en la medida que seas consciente del saldo con el que cuentes. En este punto, también es conveniente apuntar la importancia de tener varias cuentas bancarias. Una destinada a los gastos del día a día y otra de ahorro.

• No caigas en promociones: ni “dos por el precio de uno” ni “si te llevas más cantidad obtienes descuento del tanto por ciento”. Compra únicamente lo que necesites, cuando lo necesites y donde lo necesites. A menudo, estas tácticas comerciales hacen incurrir en errores graves a los ahorradores y gastarás más de lo que debes por productos que son prescindibles.

• Promociones no, descuentos sí: el hecho de evitar las promociones basadas en estrategias con productos no significa que no debas buscar ofertas. Ubica todas ellas mediante búsquedas concienzudas y logra comprar al mejor precio posible. Un método de ahorro inteligente convencional que siempre hay que tener en cuenta.

• ¿Otros ingresos? ¡No los gastes!: si por algún motivo –ventas de algunos artículos personales, actividades secundarias que reportan algún capital, por menudo que sea…-, logras tener un beneficio adicional, procura no gastarlo.

Otros métodos de ahorro inteligente

Una vez que tengas en cuenta los anteriores pasos a seguir para ahorrar algo de dinero, también es importante no caer en determinados hábitos de consumo que generan una visión errónea. Por ejemplo, ejecutar financiaciones de manera continuada es un modo de engañar a nuestra mente a la hora de gastar dinero. Pese a que sea una manera óptima de comprar productos o servicios sin que ello suponga una gran presión, a veces se establece un efecto boomerang en este tipo de adquisiciones. Es importante controlar también estas prácticas si lo que quieres es realizar un ahorro inteligente y eficaz.

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo mencionado en estos tips, llevar a cabo un ahorro inteligente del capital no es sencillo. Pero tampoco imposible. Se trata, sobre todo, de constancia. Integrar una disciplina como cualquier otra en tu día a día con el fin de generar una rentabilidad inesperada que podrá venirte como un respiro para los gastos vacacionales o diversos acontecimientos inesperados que supongan un pago o una reducción de tus fondos.