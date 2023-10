Los diez beneficios de la IA para empresas y empleados

La Inteligencia Artificial no es tan peligrosa como se piensa. "Todo lo contrario", comenta Jordi Berenguer, General Manager de AdQualis Executive Barcelona, en una entrevista exclusiva a La Información. "Con la mejora de la eficiencia y la productividad en muchos sectores, la IA puede llevar a la transformación de empleos, en lugar de su eliminación”.

"A medida que la IA se vaya convirtiendo en una parte fundamental de muchas industrias, será una fuente de empleo en áreas relacionadas, como el desarrollo y la gestión de los sistemas propios de IA, la recopilación y el análisis de datos, la ciberseguridad y la ética, etc". No es de extrañar que, según un reciente informe de McKinsey, de aquí a 20 años la IA generativa pueda sumar entre 2,3 y 4 billones de euros a la productividad anual del planeta. Un aumento que ya está en marcha, dado que la demanda de profesionales con habilidades en IA y aprendizaje automático ha subido en los últimos años.

Otra de las preocupaciones recurrentes sobre la IA es si esta tecnología podría incrementar los niveles de estrés y ansiedad entre los empleados. "La IA aporta una mayor eficiencia y puede reducir notablemente la carga de trabajo asociada a tareas administrativas, tediosas, monótonas y de poco valor añadido, hecho que incide positivamente en los niveles de estrés y ansiedad", argumenta Berenguer.

Los cinco beneficios para las empresas

En este sentido, Berenguer detalla cinco elementos clave que la IA aporta a las compañías:

Automatización de tareas : No solo se automatizan tareas, sino que se reducen los errores humanos.

: No solo se automatizan tareas, sino que se reducen los errores humanos. Mejora en la toma de decisiones : Gracias a análisis predictivos y prescriptivos en tiempo real.

: Gracias a análisis predictivos y prescriptivos en tiempo real. Personalización de la experiencia del cliente : De cara a mejorar la satisfacción y, por ende, la retención.

: De cara a mejorar la satisfacción y, por ende, la retención. Eficiencia en la cadena de suministro: Que se traduce en una reducción de los costes operativos.

Que se traduce en una reducción de los costes operativos. Automatización del servicio al cliente: Mediante chatbots y sistemas de asistencia virtual que atienden las 24 horas del día.

Los cinco beneficios para los empleados

Asimismo, Berenguer explica que "la IA puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los empleados", resaltando cinco ventajas para los trabajadores del uso de la IA:

Reducción de la carga de trabajo: Los empleados pueden centrarse en tareas más estratégicas y creativas.

Los empleados pueden centrarse en tareas más estratégicas y creativas. Asistencia en la toma de decisiones: Los sistemas de IA brindan información y análisis en tiempo real.

Los sistemas de IA brindan información y análisis en tiempo real. Aumento de la productividad: Herramientas de IA que agilizan las tareas y minimizan los errores.

Herramientas de IA que agilizan las tareas y minimizan los errores. Capacitación y desarrollo personalizado: Identificación de áreas de mejora y oferta de formación específica.

Identificación de áreas de mejora y oferta de formación específica. Mejora en la seguridad laboral: Robots autónomos equipados con IA pueden tomar el lugar de los humanos en tareas peligrosas.

La clave está en la formación en IA

En relación al impacto en la plantilla, ¿cómo se puede aprovechar la IA para la capacitación del talento? "Los gobiernos y las instituciones educativas deberán adoptar cuanto antes un papel muy activo en la preparación de la fuerza laboral para los desafíos y oportunidades que presenta la IA", señala Berenguer.

En este sentido, el informe ‘Hopes & Fears 2023’ de PwC apunta que más de la mitad de los empleados consideran que la IA tendrá un impacto positivo en sus carreras, lo que abre la puerta a la necesidad de un nuevo enfoque en la formación de esta tecnología.

La conclusión es clara: la IA no es un enemigo, sino una herramienta poderosa que, empleada con ética y estrategia, puede traer enormes beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores. Y no, no estamos hablando de un futuro distante. Hablamos de un presente que ya está aquí.