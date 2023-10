Mario Aguilar (Janus Henderson): "La IA puede suplir la falta de personal en EEUU"

Mario Aguilar de Irmay aterrizó hace casi dos años en Janus Henderson como estratega sénior de carteras para apoyar a los clientes de Latinoamérica, Estados Unidos offshore y la Península Ibérica. Procedente de Wells Fargo, este economista nacido en Bolivia ha tenido que lidiar con la invasión rusa de Ucrania, una escalada de la inflación inédita en años y el abrupto despertar de los tipos de interés en las economías desarrolladas. Esto no impide que califique este periodo como una etapa "buena", ya que le ha permitido "realizar lo que de verdad quería hacer". Desde la City de Londres trabaja con un equipo conformado hace poco más de año y medio con el que da soporte también en Reino Unido, así como en Asia, región que están comenzado a explorar.

La gestora llega en un momento de incertidumbre para el continente, en el que la gran incógnita o la "carta comodín", como prefiere llamarlo, es China, por el impacto de este país en el PIB global. En este sentido, Aguilar hace hincapié en la guerra tecnológica en la que está inmersa con Estados Unidos, y que puede acarrear consecuencias de calado para la potencia norteamericana. "El gigante asiático va a estar fuera del alcance para muchas empresas norteamericanas", apunta para subrayar que "ese es el gran riesgo" que afrontan a futuro, porque las disputas actuales conllevan la pérdida de este mercado a largo plazo.

Muestra preocupación por colosos como Apple, por su dependencia al país liderado por Xi Jinping, donde fábrica el iPhone. Aunque sus esfuerzos por diversificar la producción llevan a la compañía a apostar por Vietnam e India, la puesta en marcha de los nuevos centros tardará años en ser una realidad, lo que en un corto plazo le puede penalizar. "India está canalizando un flujo fuerte de inversiones (...). De hecho, ya fabrican discos duros y memorias. Como siempre, habrá ganadores y perdedores en esta batalla",incide. Con todo ello, Aguilar se muestra optimista e invita a exprimir el terreno de juego. "En tiempos de volatilidad siempre surgen oportunidades", añade. A su juicio, la clave está en la "diversificación".

"La normalización de la política monetaria a nivel mundial te permite moverte a diferentes velocidades. Cuando las tasas están en cero no lo haces", argumenta. Con los bancos centrales acercándose al final del ciclo monetario restrictivo, contempla que la Reserva Federal (Fed) pueda decretar un aumento adicional de los tipos tras situarlos en un rango de entre el 5,25%-5,5%. Al otro lado del Atlántico, en la eurozona, ve la situación algo más complicada por la propia idiosincrasia de bloque de la moneda común, donde la inflación registra un comportamiento bastante dispar por países.

En cualquier caso, se desliga del consenso y no descarta una subida adicional siempre que la economía no de síntomas de debilitamiento, especialmente, en Alemania. "Lo más posible es que Europa entre en recesión. Pero no será profunda ni muy larga", alega para agregar que en Estados Unidos la contracción económica puede "haberse producido en algunos sectores", en lo que denomina "recesiones rodantes", Sin embargo, no cree que una hipotética caída de la actividad repercuta en el volumen de contratación. "La demografía es uno de los principales retos para Estados Unidos ahora mismo", argumenta, para remarcar que "el desempleo no va a aumentar porque falta mano de obra" y, por tanto, los salarios se van a mantener altos.

Mario Aguilar, estratega sénior de carteras de Janus Henderson. José González

En un escenario con escasez de personas en edad de trabajar y una población cada vez más envejecida en las economías desarrolladas, sobre todo en EEUU, la inteligencia artificial puede ser uno de los sectores más beneficiados, ya que puede ayudar a cubrir la falta de trabajadores, favoreciendo una mayor demanda de microprocesadores, así como el ámbito de la biotecnológica y las farmacéuticas. "Todo lo relacionado con la salud me gusta porque es defensivo". No obstante, advierte de que este tipo de empresas sólo tendrán éxito si los países invierten en formación para contar con personal cualificado. "Reino Unido ha tomado ese riesgo tras el Brexit y ha quedado expulsado de los grupos de investigación científica por la pérdida de competitividad", matiza.

Bajo este paraguas, muestra preferencia por la bolsa europea, "que cotiza con descuento en comparación con Estados Unidos". "Entrar en Europa puede ser una buena opción si tienes una cartera con exposición a EEUU, y además te pagan mejores dividendos". Dentro del Viejo Continente pone el foco en el lujo y las renovables, donde esta región "puede ser líder". En lo que respecta a la renta fija, admite que si bien todos los tramos aportan "rendimientos interesantes", se decanta por la calidad, ante lo que apuesta por bonos con grado de inversión.

"Es temprano pensar que la cartera 60/40 está muerta, porque es como el Ave Fénix", ampara esta declaración en el hecho de que un inversor hubiera obtenido hasta agosto un retorno de casi el 10% con una estrategia global. "La mayor cantidad de ese retorno ha sido renta variable porque la fija no ha hecho casi nada, pero tienes esa protección", sentencia, para concluir que este tipo de producto es ideal para perfiles poco defensivos que quieren participar en las subidas del mercado, pero blindarse de las caídas.