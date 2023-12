El Black Friday cambia la pauta del empleo y adelanta a noviembre el tirón de Navidad

La campaña de Navidad suele ser un impulso para el mercado de trabajo, pero la irrupción del Black Friday en España parece haber cambiado esta pauta al adelantar las contrataciones del sector del comercio al mes de noviembre. El paro descendió en 24.573 personas el mes pasado, menos que los últimos dos años pero que mantiene la tendencia a la baja que comenzó a reflejar el mismo mes de 2021, según reflejan los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La afiliación a la Seguridad Social también cayó, por lo que en términos netos se destruyó empleo -en gran parte por las 115.000 bajas de la hostelería- pero que el comercio contribuyó a amortiguar al sumar 20.700 cotizantes en noviembre, que llevan el total por encima de los 3,3 millones de trabajadores, según la estadística oficial de afiliados medios.

"Los datos de la Seguridad Social apuntan a que noviembre ha pasado a ser un mes tan importante como lo solía ser diciembre en cuanto al aumento de afiliados en las profesiones relacionadas con el comercio, lo que podría apuntar a un adelanto de las contrataciones que antes se dirigían a cubrir la campaña de la Navidad y las rebajas" aprecia en conversación con La Información el investigador del mercado de trabajo asociado a Fedea, Florentino Felgueroso. El experto, matiza que las variaciones son pequeñas como para extraer grandes conclusiones pero reconoce sorpresa por el salto que dan las variaciones entre el número de afiliados en el sector del comercio minorista y al por mayor entre octubre y noviembre a partir de noviembre de 2021.

Los blogs especializados señalan que el Black Friday llegó por primera vez a España a comienzos de la década de 2010, sin embargo, no fue hasta 2020 en plena pandemia cuando empezó a introducirse de forma generalizada y despuntó el comercio online. En noviembre de ese año, el comercio contaba con 3,1 millones de afiliados medios 9.600 más que en octubre pero a partir de 2021 la diferencia entre estos dos meses es superior a los 20.000 trabajadores (27.300 en 2021; 21.800 en 2022; 20.700 en 2023) lo que no se ha traducido en una reducción drástica de la diferencia entre diciembre y noviembre, a la espera de ver lo que sucede cuando se conozcan los datos de 2023.

Los datos compartidos este martes por Infojobs, uno de los principales portales para la búsqueda de empleo del país, constata esta tendencia. La plataforma ha registrado un total de 215.896 vacantes de empleo en el mes de noviembre, lo que supone un 2% que en octubre aunque son menos que las del mismo periodo de 20022, lo que asocia al "periodo de ralentización actual de la economía, en el que los efectos de la reforma laboral ya se estabilizan" según recogen en una nota. Además, la compañía destaca que casi la mitad de las vacantes de empleo del último mes se enfocan a campañas comerciales, algo que ven lógico por el peso del Black Friday y el Ciber Monday en este mes. Un 14% de las ofertas de su portal son de comercial y ventas, un 14% de compras, logística y almacén y otro 13% orientadas a la atención al cliente.

Los registros de 2021 son anteriores a la introducción de la reforma laboral que entró en vigor en enero de 2022, pero los datos posteriores a esta no pueden analizarse al margen de sus efectos, sobre todo el paro registrado. Con la normativa anterior, el sector del comercio solía formalizar los refuerzos de personal de cara al incipiente Black Friday, la campaña de Navidad y las rebajas de enero con contratos temporales por los que una vez finalizado el pico de actividad estos trabajadores quedaban en situación de desempleo. Sin embargo, las penalizaciones introducidas en la ley de 2021 han hecho del acuerdo indefinido fijo discontinuo la figura más habitual, ya que el mismo trabajador puede ser activado o dado de bajo en función de las necesidades de la compañía.

Pese al debate suscitado por esta figura, los fijos discontinuos inactivos (que no están trabajando) no están desempleados dado que tienen una relación laboral en vigor, pero sí pueden registrarse como demandantes de empleo en el SEPE si quieren, lo que les permite cobrar la prestación de paro. Para los partidos de la oposición esto constituye un "camuflaje" de los datos, algo que rechaza el Ministerio de Trabajo por no haber modificado la forma en la que se registran estos contratos. Si bien, desde la academia se apunta a que el auge de este tipo de contratos ha supuesto un cambio de tal magnitud que dificulta las comparaciones con el mercado laboral anterior a la aprobación de la reforma.

El investigador de Fedea aprecia que para el caso concreto del comercio, la variación en la afiliación de los fijos discontinuos no es relevante, aunque sí lo eran la mayoría de los trabajadores del ámbito de la hostelería dados de baja en noviembre, lo que ha podido ayudar a que el paro en el sector servicios baje en más de 17.000 personas. Este fue precisamente el ámbito económico que registró una caída más acentuada, a pesar de que ninguno de ellos trasladó un alza en el número de desempleados. Pero cabe señalar que es el Régimen General, el de los trabajadores por cuenta ajena el que muestra músculo en los últimos meses, dado que el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) acumula una pérdida significativa de trabajadores por cuenta propia en el sector del comercio por el cierre de pequeños negocios.