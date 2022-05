Este es el bote máximo del premio del Euromillones: ¿cuánto puede aumentar?

El sorteo del Euromillones se juega principalmente en nueve países europeos. Nació el 13 de febrero de 2004 como la primera lotería a nivel europeo en 2004 y en un principio solo participaban España, Reino Unido y Francia. Sin embargo, poco a poco se fueron uniendo otras naciones próximas como Suiza, Portugal, Luxemburgo, Irlanda, Bélgica y Austria, que son quienes completan dicho listado.

Su sistema de plantillas de números imita a muchos otros sorteos similares, en este caso las apuestas deben realizarse como mínimo escogiendo varias cifras de la primera columna, así como dos estrellas, del 1 al 12. Asimismo, todos los jugadores, por el hecho de haber comprado un ticket, acceden a un sorteo adicional llamado 'El Millón', que asigna un código alfanumérico a cada boleto y permite ganar hasta un millón de euros.

El último sorteo del Euromillones, que se celebrará este mismo martes 10 de mayo de 2022, pone en juego un total de 215 millones de euros. Se trata precisamente de uno de los botes más grandes de los últimos tiempos, solo superado por el pasado 15 de octubre de 2021, donde se alcanzaron los 220 millones de euros. Este máximo del bote ha ido aumentando con el tiempo, ¿cuál es el límite actual?

Cuantía límite

En cada sorteo, y si el premio no ha encontrado ganador esa semana, el bote incrementa en 15 millones de euros respecto al anterior. Esto solamente se produce hasta alcanzar el límite establecido, que actualmente es de 230 millones de euros. Siendo, por tanto, la cantidad más grande que se puede ganar en el sorteo. Cabe destacar que esto no significa que el premio no pueda alcanzar cifras superiores. La normativa del Euromillones permiten que el límite aumente en el futuro, en cuanto un bote de 230 millones de euros se gane o supere, el límite pasará a ser de 240 millones de euros. Y continuará aumentando en 10 millones sucesivamente hasta el máximo de 250 millones de euros.

Esto es así desde que en septiembre de 2016 se introdujeron una serie de cambios en las reglas del sorteo con el fin de generar grandes premios de forma más seguida. Uno de ellos fue incrementar el número de sorteos, un total de cuatro, donde el bote podía mantenerse una vez alcanzado el tope máximo. Además, en febrero de 2020 se optó porque un porcentaje mayor del fondo de premios fuese a parar al bote en cada sorteo.

¿Podría cambiar ese tope máximo de 250 millones de euros? Lo cierto es que sí, una cláusula en la normativa del Euromillones permite que este pueda ser incrementado o disminuido en el futuro.