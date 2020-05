Gana 58 millones en el Euromillones pero no se los dan: dudan que sea el ganador

Ocurrió hace dos meses en Escocia. Un jugador del Euromillones se llevó una de las alegrías de su vida al ver que la combinación ganadora del premio coincidía con su boleto. Una suerte que se traducía en nada menos que 58 millones... Dinero, que hoy todavía sigue esperando.

Camelot, el operador de Lotería a nivel nacional en el país inglés, tenía clasificado este sorteo como "no reclamado", y fue hace semanas cuando el poseedor del boleto se dio a conocer.

Sin embargo, la alegría para este jugador escocés no fue tan rápida. El pago de estos premios se pueden hacer en horas. Pero según han explicado las autoridades a The Sun, en esta ocasión, ese sorteo aún lleva en "pendiente de validación". Estado en el que lleva un mes. "Esta persona podría ser rica, pero no puede obtener su dinero. Es extraño", reconocen al rotativo inglés.

"Hasta que no estén 100% seguros, el dinero pemanecerá sin reclamar", dijeron a The Sun. El día después de la apelación de Camelot para buscar al ganador de los 58 millones, un carpintero afincado cerca de Rochdale descubrió que había ganado la misma cifra de dinero. Solía acudir al local para comprar su boleto, pero dadas las circunstancias jugó a través de Internet. Al día siguiente, recibió un correo electrónico de The National Lottery: "Has ganado". Su reclamo fue verificado y le entregaron el premio. Así, aún está Camelot tratando de verificar sus ganadores.

El año pasado, el operador de lotería se negó a entregar 4 millones a dos personas, tras acusarles de haber usado una tarjeta bancaria robada para comprar una tarjeta de rasca y gana.

Euromillones vuelve a España este martes

El sorteo ha seguido activo durante las últimas semanas en Reino Unido y Francia y este martes, 19 de mayo, volverá a jugarse en España, con un bote de 17 millones de euros.