¿Brotes verdes? JPMorgan eleva la confianza de los inversores españoles

El índice de confianza de los inversores españoles que trimestralmente evalúa JP Morgan Asset ha subido en el tercer trimestre del año, con lo que acumula ya cuatro trimestres consecutivos al alza, debido a la convicción de que los mercados financieros se beneficiarán de la mejora de la economía.



En el tercer trimestre, el indicador que elabora la gestora se situó en 2,82 puntos, frente a los 1,73 puntos registrados en el trimestre anterior; para la realización de la encuesta, JP Morgan ha realizado 1.433 entrevistas entre julio y septiembre a consumidores de productos de ahorro e inversión.



Apuestan por depósitos, acciones y fondos de inversión

Este optimismo se refleja en la composición de las carteras y el peso que en ellas tienen los productos financieros, cuya contratación no ha dejado de aumentar, sobre todo planes de pensiones, inversiones en acciones y fondos de inversión. No obstante, productos más conservadores como depósitos, libretas y cuentas de ahorro siguen siendo el producto por el que más apuestan los inversores.



En cuanto a la intención futura de inversión, la encuesta desvela la disposición de invertir en los próximos seis meses en toda clase de activos financieros: depósitos, fondos de inversión, planes de pensiones, inversión en bolsa, renta fija e inmobiliaria.



Por lo que respecta a los factores que inducen a los inversores a elegir uno u otro producto, un 45% valora el hecho de "no perder dinero", un 33,4% que le otorgue "menos rentabilidad pero cierta seguridad" y un 21,7% prefiere obtener la "máxima rentabilidad".



Asimismo, un 36,2% de los encuestados vigila los movimientos de los tipos de interés y el euríbor, un 20,2% de los inversores realiza movimientos en función de la profundidad de la crisis económica y un 19,9% asegura que se guía por las ofertas de productos de inversión que ofrecen los bancos y cajas de ahorro.



Un 46,6% ya ve síntomas de recuperación económica

Un 46,6% de los encuestados confía en que estamos empezando a percibir los primeros síntomas de recuperación económica, y cuatro de cada diez opina que el empleo mejorará en los próximos seis meses.

También aumenta el porcentaje de inversores que cree que la crisis estará superada en menos de dos años, ya que ha pasado del 17,3% en el trimestre anterior al 25,2% en el trimestre.



La percepción de los mercados bursátiles es también muy positiva, y un 37,4% de los encuestados asegura que la bolsa subirá en próximos seis meses, frente a un 32,1% que opinaba así en el trimestre anterior.

Únicamente un 13,3% apunta que es probable o muy probable que la bolsa baje, porcentaje que marca un mínimo histórico desde comienzos de la realización de la encuesta en 2010.



Una mayoría de los encuestado -un 30,8%- cree que será Europa el mercado que mejor evolucione en los próximos meses, frente a un 27% que señala a España como el más alcista y un 14,3% a Estados Unidos; muy por detrás figuran los mercados emergentes, con el respaldo de un 6,9%, y Japón, con un 3%