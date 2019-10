Calviño alerta: la violencia tiene impacto negativo sobre la economía de Cataluña 

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha alertado de que la economía catalana está creciendo por debajo de la media nacional y ha advertido de que los sucesos violentos ocurridos tras la sentencia del procés "tiene un impacto económico negativo".

Calviño ha protagonizado una nueva edición de los Desayunos de Heraldo de Aragón, en Zaragoza, un evento en el que ha intervenido también el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán.

Durante su intervención, ha considerado "indudable" que los sucesos ocurridos en Cataluña con motivo de la sentencia del procés constituyen "un factor de tensión importante" y, de hecho, "esas escenas agravan más esta situación complicada, no son positivas" porque "tienen un impacto económico negativo". No obstante, ha confiado en que "el impacto material no sea significativo para el conjunto de España". En este sentido, ha deseado que se recupere cuanto antes un entorno de estabilidad y concordia, se encauce el diálogo entre los catalanes, que las instituciones asuman su papel y que Cataluña vuelva a jugar el papel de motor de desarrollo que tiene que jugar".

Nadia Calviño ha hecho notar que "los fenómenos de fragmentación política y violencia, como los que hemos visto estas semanas, no son exclusivos de nuestro país", poniendo el ejemplo de Chile o los chalecos amarillos de Francia, por lo que ha animado a "reflexionar sobre esta frustración que una parte de la sociedad proyecta en este tipo de tensiones". Ha subrayado que "este tipo de situaciones no empañan la visión general que se tiene sobre nuestro país, que es muy positiva", aunque "es indudable que la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y la tensión social que se han vivido en Cataluña no son positivas para la prosperidad y el bienestar ciudadano".

Respecto a lo ocurrido este martes en las universidades catalanas, con la huelga general y en las estaciones ferroviarias, Nadia Calviño ha dicho que "son particularmente desazonadoras".

Prudencia y proporcionalidad

"Cuando hay fuego en las calles, lo último que necesitamos son pirómanos; necesitamos bomberos", ha continuado la ministra, quien ha pedido actuar con "prudencia y proporcionalidad". A su juicio, el Gobierno de España es "el único que, en este momento, está tratando de convertirse en ese punto de referencia, de estabilidad y prudencia en un entorno complicado" y también "estoy viendo esa misma responsabilidad en la actuación de las Fuerzas de Seguridad", tras lo que ha rechazado "azuzar a los extremos" porque es necesario "actuar con la cabeza fría".

Respecto a la repercusión en el exterior, la ministra ha manifestado que "no hay preocupación" por la crisis de Cataluña entre los ministros de Economía de la UE y tampoco entre los inversores internacionales, sino que ha encontrado "una enorme confianza en nuestro país", de forma que "no existe una preocupación específica por España".

Círculo virtuoso

Calviño quiere propiciar la generación de un "círculo virtuoso" en la economía, el "empeño principal" de las "reformas estructurales" que el Ejecutivo central quiere implementar ya que "arrastramos un conjunto de desequilibrios en nuestro mercado laboral, como la dualidad y el desempleo estructural, que tenemos que abordar". "La coyuntura española es positiva", ha opinado Calviño, poniendo de relieve "la fortaleza de la economía, que sigue en fase expansiva" y, de hecho, "estamos capeando mejor que otros este contexto internacional menos favorable".

"Nuestro crecimiento es, ahora, más equilibrado y sano que en fases expansivas anteriores; estamos creando empleo pero sin generar burbujas", ha aseverado, añadiendo que "Aragón contribuye de una manera muy destacada a este buen comportamiento de la economía española". Calviño ha asegurado que "los dos últimos años Aragón ha sido uno de los motores de la economía española, con un crecimiento superior a la media, convirtiéndose en un nodo logístico clave". Además, ha apostado por "reforzar la confianza en la economía española mediante una agenda clara, bien articulada y perfectamente comprendida por los mercados financieros".

Pide a las administraciones alcanzar superávit

Entre los criterios de la política económica ha citado la estabilidad presupuestaria, las reformas estructurales y la responsabilidad fiscal, señalando que el déficit ha bajado del umbral del tres por ciento pero la deuda "limita nuestra capacidad fiscal", emplazando a que todas las Administraciones alcancen el superávit primario para reducir la deuda. Además, "no puede haber sostenibilidad económica y financiera si no hay estabilidad social", ha continuado la ministra, quien ha avisado de que la desigualdad y la pobreza "no solo son fenómenos injustos, sino que lastran el futuro y ponen en peligro el modelo de la economía social de mercado".

En cuanto a las reformas estructurales, ha situado en el horizonte político y económico el reto demográfico, la lucha contra el cambio climático, la descarbonización y la digitalización. "No es el momento de acomodarse, pero tampoco de alarmismos que, al final, son estériles", ha opinado la ministra, quien ha defendido una política económica "proactiva, progresista y dinamizadora", indicando que "necesitamos un periodo de estabilidad de cuatro años".

Descarbonización y Teruel

La ministra de Economía ha valorado también la política de descarbonización, señalando que es encauzar la transición ecológica y energética es "una prioridad absoluta", para lo que el Ejecutivo central ha presentado un proyecto de Plan Nacional de Energía y Clima, y además ha elaborado sendos anteproyectos de ley de Cambio Climático y Energía Circular. "Ahora estamos viendo cómo encauzar el proceso de transformación en Andorra" (Teruel), cuya central térmica cesará su actividad el próximo mes de enero, lo que exige "impulsar alternativas que permitan generar una mayor cantidad de empleo de calidad".

"Esas medidas van a llegar, pero hay medidas que no se pueden adoptar estando en funciones", ha continuado la ministra, quien ha dejado claro que el caso de Andorra "nos preocupa, ocupa e interesa constantemente" y ha añadido que la transición energética -en toda España- "no se produce en 15 días".

Escenario incierto

La ministra ha recalcado que "nadie ve una crisis a corto plazo y menos en España", pero sí "un escenario tremendamente incierto" por la existencia de "focos de incertidumbre", como el Brexit y la situación de Oriente Medio. Por otra parte, Calviño ha afirmado que el Gobierno de Sánchez ha demostrado que "se puede" hacer política con los Presupuestos prorrogados y ha subrayado que la carta que la Comisión Europea ha enviado al Ejecutivo sobre sus previsiones de gasto público era "esperable".

El Gobierno trata de continuar en "la senda de la responsabilidad fiscal y la reducción del déficit", con el objetivo de situarse en el dos por ciento del PIB este año, y también "revertir los recortes en gasto educativo", así como aumentar las pensiones, especialmente las más bajas. En todo caso, "nuestro país necesita cuanto antes un Gobierno que pueda presentar un proyecto de Presupuestos de 2020 que se adapte a las circunstancias, que han ido evolucionando".

Para Calviño, "no es progresista aumentar la deuda y dejar una deuda a nuestros hijos" porque no es "justo". También ha criticado a los partidos que "entienden que la política económica es bajar impuestos", advirtiendo de que con esta medida "o se recortan gastos o aumenta la deuda". La ministra en funciones ha confiado en que, finalmente, se produzca "el mejor acuerdo posible" entre el Reino Unido y la UE para llevar a término el Brexit y "minimizar los daños", aludiendo a la "relativa incertidumbre" que habrá hasta que los británicos se pronuncien en las urnas.