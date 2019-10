Santander alerta de que los incidentes en Cataluña dañan a la economía española

Banco Santander también hace saltar las alarmas por los incidentes que están teniendo lugar en Cataluña a raíz de la sentencia del procés. En opinión de su consejero delegado, José Antonio Álvarez, los disturbios en la región "no son una buena noticia para la economía" ni para el próximo Gobierno que surja tras las elecciones generales del 10 de noviembre. Al nuevo Ejecutivo, le pide "estabilidad" para poder hacer frente a la ralentización del ciclo.

Así lo ha señalado el número dos de Ana Botín en Santander durante la presentación de los resultados del tercer trimestre. De este modo, la mayor entidad financiera del país se une al Banco de España en su advertencia por Cataluña. Para el supervisor, la situación actual en la región, unida a la incertidumbre política, podría frenar la inversión en el conjunto del país en el caso de que persista en el tiempo.

Respecto a las elecciones, Banco Santander "confía" en que surja un gobierno "estable" tras la cita con las urnas que permita a España afrontar un proceso de desaceleración económica que ya se está haciendo notar, según todos los indicadores adelantados a los que tiene acceso el banco. "Hay cierta desaceleración partiendo de nivel de crecimiento alto, pero por el momento no hay destrucción de empleo", ha matizado.

Al nuevo Ejecutivo, Banco Santander, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, le pide "predictibilidad y estabilidad", y que baje los niveles de incertidumbre, con el objetivo de que los agentes económicos y sociales puedan tomar sus decisiones en un entorno "favorable". "Es lo que a nosotros y a la sociedad nos interesa", ha dicho el consejero delegado del grupo bancario.

Defiende la "honradez" de Ron y Saracho

Cuestionado por el proceso judicial que investiga la caída de Banco Popular en la Audiencia Nacional, Álvarez ha defendido la "honradez" tanto de Ángel Ron y como de Emilio Saracho durante sus dos etapas al frente de la entidad. "No tengo ninguna razón para pensar que (su gestión) no fue honrada, pero es un tema que está en los tribunales y no opinamos sobre esto", ha apuntado el directivo de León, que también ha rechazado realizar ningún tipo de comentario sobre el litigio que mantienen con Andrea Orcel por su frustrado fichaje.

Álvarez ha atribuido la elevada morosidad que el grupo tiene en la actualidad en España -superior al 7%- a la fusión con Popular. En este sentido ha explicado que el incremento se produce cuando se tiene lugar la integración y ha descartado que exista una tendencia "subyacente" que esté elevando la morosidad de sus negocios en España y Europa.

