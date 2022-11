Calviño avanza "más inversiones" y pedirá el tercer pago de fondos europeos

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves que hoy mismo pueden producirse más anuncios de "inversiones importantes" en España tras la confirmación ayer de que Volkswagen seguirá adelante con la construcción de una gigafactoría de baterías en la Comunidad Valenciana.

Calviño, en declaraciones a RNE, no ha querido dar más detalles sobre estas nuevas inversiones, pero sí ha destacado que tanto la de Volkswagen como las anunciadas por Google y la naviera Maersk no serían posibles sin los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación. Preguntada por un posible endurecimiento de los criterios de Bruselas para el reparto de los fondos europeos, Calviño ha afirmado que "no sabe de dónde viene esta idea", pues la Comisión Europea ha sido "muy exigente desde el primer momento".

"Y no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de un volumen de fondos muy importante", ha subrayado Calviño, que ha añadido que, hasta ayer, en el que lo recibió Italia, España era el primer país que había recibido los dos primeros pagos procedentes de los fondos europeos. En este sentido, ha avanzado que "mañana o estos días" España va a solicitar a Bruselas el tercer desembolso por importe de 6.000 millones de euros.

"Son cantidades que tienen que ser verificadas y controladas (...). Desde el primer momento la exigencia ha sido máxima", ha inistido la vicepresidenta.

Sobre la demanda que están haciendo algunos países para flexibilizar los tiempos del cumplimiento de hitos del Plan de Recuperación, Calviño ha asegurado que hay muchos que quieren extender estos plazos, pues las inversiones de 2023 no pueden tener el mismo plazo que las de los ejercicios anteriores.

En todo caso, la vicepresidenta primera ha subrayado que España está cumpliendo los hitos comprometidos con Bruselas en el Plan de Recuperación. "Somos el país más avanzado (con el Plan)", ha aseverado Calviño, quien ha explicado que esto es así porque el Gobierno entendió "desde el primer momento" lo importante que eran estos fondos para acelerar la necesaria transformación de España.