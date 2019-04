Calviño asegura que la economía de España resiste bien el frenazo global 

La ralentización global no parece que afecte a la economía española pese al difícil entorno que hay, según ha destacado la ministra de Economía, Nadia Calviño, que participa en la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Veo una valoración muy positiva de la situación económica", dijo en rueda de prensa. Calviño apuntó como causas de la ralentización global las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y las dudas acerca del "brexit".

"Somos percibidos como una de las grandes economías que están resistiendo bien a este entorno menos positivo en el ámbito internacional", asegura antes de recalcar que es "la que más crece".

El FMI divulgó este semana sus previsiones globales, y mantuvo a España al frente del crecimiento entre las mayores economías de la zona euro con un 2,1 % para este año, pese a que lo rebajó una décima frente a lo estimado tres meses atrás. Para 2020, el Fondo pronosticó una expansión en España del 1,9%.

El Fondo rebajó las previsiones de crecimiento mundial en dos décimas respecto a las de hace tres meses hasta el 3,3 %, con una marcada reducción en la zona euro, Latinoamérica y, en menor medida, en Estados Unidos. Por otro lado, destacó el "compromiso claro" del Gobierno español de avanzar en la consolidación fiscal y reducción de la deuda.

"No hemos podido ir más allá por la falta de aprobación de los presupuestos", indicó la ministra española, al señalar que el déficit público cerrará este año en torno al 2,6 % del producto interior bruto (PIB). Remarcó, no obstante, que el ajuste de las cuentas públicas debe hacerse de manera "gradual" para no afectar el crecimiento económico.

Calviño participó también en la reunión de ministros del G20 que se celebró en los márgenes de la asamblea de primavera del FMI y el Banco Mundial (BM), que concluye mañana y que ha congregado en Washington a los líderes económicos de sus 189 países miembros.