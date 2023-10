La campaña de las pensiones abre un hueco en el mercado a los Robo Advisor

La campaña de las pensiones ya está en marcha y las entidades financieras luchan por intentar atraer a nuevos clientes. Como es habitual durante los últimos meses de cada año aumenta la actividad y el interés por los planes de jubilación. Esta tendencia se produce porque muchas personas buscan aprovechar las rebajas fiscales que ofrecen y cuadrar así la planificación financiera antes del cierre del año fiscal. No sólo las entidades financieras tradicionales están en plena campaña, también los Robo Advisor, que son gestores de carteras automatizados a través de algoritmos y software supervisados por especialistas.

La principal ventaja que ofrecen los Robo Advisors es la facilidad de contratación online. En tan sólo 5 o 10 minutos tienes tu propio perfil y puedes invertir en algún producto en busca de una rentabilidad. Entre estos gestores automatizados existen una gran amplitud de carteras de planes de pensiones que no requieren ningún tipo de intervención humana. También existe mucha variedad de riesgos para cualquier tipo de perfil. Además, al estar automatizados los costes se reducen lo que supone un aumento de la rentabilidad. No obstante, son fondos indexados por lo que puede que no sean atractivos para muchos.

InbestMe es uno de los principales gestores de inversión automatizada de España. En estos momentos ofrece planes de pensiones estándar y también planes ISR, es decir, fondos de jubilación Socialmente Responsables e Indexados. El importe mínimo para poder contratar un fondo de ahorro para la jubilación en InbestMe es de 250 euros hasta un máximo de 1.500. El programa de jubilación estándar de renta fija tuvo una rentabilidad anual a cierre del 30 de septiembre del 0,5%, mientras que la rentabilidad anual del plan de renta variable fue del 6,6%.

Desde la compañía con sede en Barcelona no ofrecen ninguna bonificación ni penalización por traspasar tu fondo a otra entidad, justo lo contrario que sucede en la banca tradicional. ''Nuestros planes no tienen ningún tipo de promoción. Preferimos tener costes más bajos y que los clientes tengan libertad para que hagan con su dinero lo que quieran'', señala Jordi Mercader, CEO de la compañía. Mercader, además, se muestra crítico con la reducción de la rebaja fiscal que se produce al contratar un plan privado en el contexto actual de los planes públicos.

El Robo Advisor Finizens también ofrece cuentas de jubilación con 5 planes con una rentabilidad anual que va desde el 3% hasta el 5,8%. Al igual que InbestMe se puede mover el plan a otras entidades con total libertad. Los planes que ofrecen tienen una comisión media anual del 0,55%, lo que supone tres veces menos que la media de los planes en el resto de entidades de España.

Giorgio Semenzato, CEO & co-founder de Finizens, alerta del problema de los Fondos de Reserva Públicos actuales y de la mala posición que ocupamos respecto al resto de países de Europa. ''Su creciente fragilidad combinada con una escasa sensibilidad acerca del ahorro privado hace que España esté perdiendo la batalla de la jubilación y se encuentre a la cola de los sistemas de pensiones en Europa'', afirma Semenzato.

Indexa Capital es otro Robo Advisor que ofrece planes de pensiones a sus más de 67 mil clientes. Tiene el plan “Indexa Más Rentabilidad Acciones”, “Indexa Más Rentabilidad Bonos” y planes de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) homónimos. La inversión mínima en las carteras de estos es de 1500€, y se pueden traspasar desde otras entidades hacia Indexa o traspasar planes hacia otras entidades, sin costes ni impacto fiscal. La rentabilidad neta anual desde 2016 es del 3,4% y los costes totales del 0,52%.

Las expectativas de la entidad son altas. Esperan acabar el año con más de 300 millones de euros invertidos en fondos de jubilación. Tienen previsto un fuerte pico de contratación de planes de pensiones de empleo para autónomos a los que se les permite aportar hasta 5.750 euros al año.