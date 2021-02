La CNMV advierte de 30 'chiringuitos financieros' radicados en el extranjero

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este miércoles de una treintena de 'chiringuitos financieros' y clones radicados en el Reino Unido, Irlanda, Portugal, Luxemburgo e Italia, tras hacerse eco de las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales. Entre las entidades no registradas y sin autorización para prestar servicios destacan los 'clones' advertidos por la FCA británica: Alliance Bernstein, sin vinculación con la entidad debidamente registrada Alliance Bernstein Limited; y Qtrade, sin relación con London Capital Group Ltd.

La Consob italiana ha advertido sobre la compañía Arbistar 2.0 ('arbistar.com') por las "iniciativas publicitarias que proponen inversiones ficticias para conseguir dinero o datos personales". Dicha compañía, con sede en Tenerife, ya fue advertida en octubre por la CNMV, después de que congelara las cuentas de miles de clientes, impidiéndoles recuperar su dinero. El supervisor italiano también ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde Italia a varias páginas webs que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas. Entre ellas figuran 'octaviotradefx.com', 'billionforex.com', 'trading.galore.pro', '4ex7.live' y 'finanza-invest.com'.

De su lado, la CBI de Irlanda ha advertido de FX Leader, Funding Capital y Loan Finance Offer, mientras que la CMVM portuguesa ha sumado al 'chiringuito financiero' Aspen Holding o Next Trade LTD, que opera en 'aspenholding.co/'. Por último, el supervisor de Luxemburgo ha remitido una advertencia sobre la entidad no registrada Bank Capital Opportunity Fund, que actúa a través de su web 'bc-opportunityfund.com'.