Bruselas inspecciona por sorpresa una firma del sector de bebidas energéticas. 

La Comisión Europea ha realizado inspecciones sorpresa en una compañía del sector de bebidas energéticas en distintos estados miembros. La sospecha de Bruselas es que puede haber violado las normas antimonopolio, según ha informado este martes la institución y recoge la agencia Efe.

El Ejecutivo comunitario no detalló el nombre de la empresa ni los países en los que tuvieron lugar las visitas. Bruselas cree que la empresa podría haber violado las normas europeas que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas y las antimonopolio, para vetar los abusos de posición dominante.

Las inspecciones fueron realizadas por funcionarios de la Comisión y por agentes de los Estados miembros donde se llevaron a cabo. La Comisión recordó que las inspecciones no anunciadas son un paso preliminar en una investigación sobre presuntas prácticas anticompetitivas.

Presuntas prácticas anticompetitivas

No obstante, precisó que hacer esas visitas no significa que la empresa sea culpable de un comportamiento anticompetitivo, ni prejuzga el resultado de la investigación. El procedimiento previsto en estos casos no establece un plazo legal para completar las investigaciones sobre una conducta anticompetitiva.

Su duración depende de varios factores, incluida la complejidad de cada caso, la medida en que las empresas cooperen con la Comisión y el alcance del ejercicio de los derechos de defensa, precisó la Comisión Europea.