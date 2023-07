Cómo aumentar el dinero de tu pensión con la casa: las claves del alquiler seguro.

A menudo, el hecho de jubilarse en España conlleva una reducción de la liquidez de una persona. Por ello, algunos pensionistas que puedan permitirse alquilar una vivienda pueden ver en este hecho una opción más para lograr un dinero extra en cada mensualidad.

En una época en la que los gastos de las personas copan sus ingresos mes a mes debido a la inflación y al coste de la vida en general, los pensionistas intentan llevar a cabo métodos para lograr algo más de oxígeno económico. Por ello, y dado que bastantes personas jubiladas gozan ya de bienes inmuebles con las hipotecas ya pagadas, llevar a cabo un alquiler seguro, sostenible y con garantías siempre se antoja como buena opción. Sin embargo, antes de dar cualquier paso al frente en este asunto, merece la pena consultar los pros y contras. Informarse bien de los condicionantes legales –si los hay- y de las fases a seguir para lograr algo más de liquidez por este medio. Por ello, respondemos hoy a preguntas frecuentes.

¿Puede un jubilado alquilar su casa para obtener ingresos extra?

La respuesta es sí. Una persona jubilada puede alquilar su casa para obtener más dinero aparte del que su propia jubilación le aporta. No obstante, no todos/as las personas pensionistas pueden optar a alquilar un bien inmueble para engrosar su cuenta corriente.

Entonces, ¿dónde está la condición? El condicionante reside en que el jubilado debe disponer de una pensión contributiva. Solo en ese caso existe una compatibilidad entre alquilar seguro y cobrar la pensión con absoluta normalidad.

¿Existen pensionistas que no puedan alquilar su casa?

No exactamente. Sin embargo, hay un tipo de pensionistas que sí tienen más problemas a la hora de efectuar este arrendamiento. Se trata de aquellas personas cuya pensión es no contributiva. En el caso de las pensiones no contributivas, si los ingresos provenientes del alquiler superan los 5.538,40 euros anuales, se perderá automáticamente el derecho a recibir la pensión. No obstante, estos límites pueden variar dependiendo de la situación de convivencia.

Condiciones establecidas según distintas situaciones

Si se convive con cónyuge, hermanos, abuelos o nietos

Si se convive con dos personas: los ingresos máximos permitidos son de 9.415,28 euros al año.

Si se convive con tres personas: los ingresos máximos permitidos son de 13.292,16 euros al año.

Si se convive con cuatro personas: los ingresos máximos permitidos son de 17.169,94 euros al año.

Convivencia con padres o hijos:

Si se convive con dos personas: los ingresos máximos permitidos son de 23.538,20 euros al año.

• Si se convive con tres personas: los ingresos máximos permitidos son de 33.230,40 euros al año.

Si se convive con cuatro o más personas: los ingresos máximos permitidos son de 42.922,60 euros al año.

Es fundamental tener en cuenta estos límites para evitar perder el derecho a la pensión correspondiente. En caso de superarlos, se debe evaluar cuidadosamente la situación y considerar otras opciones de generación de ingresos.

¿Existen otras opciones para alquilar seguro siendo jubilado?

El alquiler turístico se ha vuelto una opción muy rentable en los últimos años. Plataformas conocidas como Airbnb han impulsado campañas dirigidas a pensionistas que desean rentabilizar sus inmuebles durante la jubilación. Estas campañas ofrecen la posibilidad de alquilar un espacio y prometen ganancias considerables.

Sin embargo, si no deseas depender del turismo, existen diversas aplicaciones y plataformas, como Badi, Idealista y Vibbo, que cuentan con miles de usuarios diarios y te permiten anunciar tu espacio para alquiler a largo plazo. Estas plataformas te brindan la posibilidad de establecer tus propias condiciones, como la prohibición de fumar, permitir o no la presencia de mascotas, o establecer un rango de edad específico, entre otros aspectos.