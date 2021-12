De paraísos fiscales a criptomonedas: las argucias del narco para blanquear

Desde esconderlo debajo de una cama a ocultarlo en lejanas sociedades en paraísos fiscales o en criptomendas, las argucias de los narcotraficantes para ocultar las grandes sumas de dinero que obtienen demuestran que blanquear sus beneficios se ha complicado. La lucha policial para destapar estos fondos está dando sus frutos y golpeando a las redes donde más les duele: la Guardia Civil se ha incautado solo en 2021 de un total de 260 millones de euros en propiedades y dinero en efectivo de las bandas del narcotráfico del Estrecho.

Unos 100 millones corresponden a propiedades inmobiliarias; otros 100 a aeronaves, vehículos en su mayoría de lujo, joyas, relojes y otros bienes de gran valor; alrededor de 50 millones han sido intervenidos en efectivo y los restantes 10 estaban depositados en cuentas corrientes o corresponden a propiedades a nombre de empresas.

Todo ello ha sido intervenido en las 160 actuaciones que la Guardia Civil ha desarrollado este año en las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga, Granada y Almería, además de en la ciudad de Ceuta, en el marco del Plan Carteia que el Ministerio del Interior puso en marcha en 2018 para luchar contra las mafias del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. Aquel plan buscaba, además de implementar los medios materiales y humanos para impedir la entrada de alijos de droga en las costas andaluzas, principalmente en Cádiz, atacar al narcotráfico donde más le duele, en sus inmensos beneficios.

"Lo importante es que de la cárcel salgan con una mano delante y otra detrás, no con una cantidad importante de dinero esperándoles y con la que pueden sentir que ha merecido la pena pasar tres años en prisión y seguir", dice a EFE un agente del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-SUR) de la Guardia Civil, impulsado dentro del Plan Carteia.

En estos tres años, las cantidades interceptadas a las redes del narcotráfico desmanteladas por OCON-SUR han sido similares a las incautadas en 2021, con lo que llegan a sumar cerca de 900 millones de euros en total, sólo por la Guardia Civil, sin contar lo que ha destapado la Policía Nacional o la Agencia Tributaria. "No puedo imaginar qué porcentaje suponen esas cantidades intervenidas del total de dinero que han obtenido los narcotraficantes. Si hemos cogido eso, qué no se nos habrá escapado", apuntan fuentes de la Fiscalía Antidroga.

Para muestra puede servir un botón: a los narcos más conocidos de La Línea de La Concepción, Francisco y Antonio Tejón, líderes del clan de "Los Castaña", se les calcula un patrimonio de 30 millones de euros, pero apenas se les han intervenido tres millones.

Sofisticando métodos

Las operaciones contra el narco realizadas este año confirman que las redes han diversificado y sofisticado sus métodos para blanquear el dinero negro, a través de sociedades mercantiles interpuestas, paraísos fiscales e incluso la inversión en criptomonedas. "Se buscan asesores nacionales e internacionales para diversificar sus inversiones y dificultar el rastro del dinero", explica la fuente de OCON-SUR, que subraya que la "globalización" también ha llegado a estas redes criminales que ya "no entienden de fronteras".

Estas "ingenierías" de lavado de dinero conviven con los métodos tradicionales como la compra de décimos de lotería premiados, la creación de negocios "tapadera" o la compra de inmuebles y bienes, sin que se hayan abandonado métodos tan rudimentarios como esconder los billetes en una tubería enterrada en un jardín o debajo de la cama.

De hecho, el pasado mes de junio la Guardia Civil llevó a cabo la denominada operación Jumilla, en la que fueron intervenidos 1.600 kilos de cocaína que habían entrado en España a través del puerto de Algeciras; 28 personas fueron detenidas y se intervinieron 16,5 millones de euros, la mayor cantidad de dinero en efectivo incautada en España en los últimos diez años. Al menos cinco de esos millones se encontraron bajo el canapé de una cama en una de las muchas viviendas que se registraron.

El árbol genealógico del dinero negro

Las investigaciones contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico se extienden a familiares y personas de confianza, que habitualmente prestan sus nombres para ser titulares de los negocios más dispares o chocantes, como lo fue que una mujer de 62 años, madre de uno de los hombres de confianza de "El Doro", un narco de Sanlúcar de Barrameda detenido este mes, se convirtiera, sin ninguna experiencia, en promotora de un concierto de Nicky Jam en la localidad. De hecho algunos han tomado precauciones curiosas, como el narco que tenía muchos de sus bienes a nombre de sus padres, muy mayores, y preparó el testamento de sus progenitories para asegurarse de que sus posesiones volvieran a él y no fueran repartidas entre sus hermanos.

Las argucias continúan mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía Antidroga tratan de agilizar las investigaciones para descubrirlas y castigar el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, cuyas penas pueden llegar a los seis años de prisión, cuatro más que si el delito se cometiera con fondos que no procedieran del negocio de la droga

El dinero del narco, para paliar los daños del narco

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, se encarga, además de a auxiliar a los jueces y fiscales en la localización de patrimonio de las organizaciones criminales, de gestionar el dinero en efectivo y los bienes que les son intervenidos y que sirven, una vez subastados o vendidos, para financiar el Plan Nacional sobre Drogas.

Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas, dedicada a la lucha contra las drogodependencias en el Campo de Gibraltar, se muestra satisfecho de que en estos últimos años se persiga más en profundidad los beneficios del narcotráfico: "ahí es donde más daño se le hace, porque quien se dedica a esto lo hace por dinero" y se congratula de que se haya empezado a erradicar "la ostentación" con la que los narcos hacían gala de su situación económica. Ahora hay que disimular más, porque esta misma ostentación es la que ha llevado a muchos narcos a caer en las investigaciones policiales y judiciales.

La Línea pide discriminación positiva

Mena se queja, sin embargo, de lo "muy poco" que revierten el dinero y los bienes intervenidos al narco en el Campo de Gibraltar, la zona en la que más se sufre esta lacra. "Todo lo que se interviene pasa a nutrir el llamado fondo del decomiso del Plan Nacional sobre Drogas. El 50 por ciento se destina a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nos parece correcto. El resto se destina a financiar programas de prevención y tratamiento de adicciones de ayuntamientos y organizaciones sociales".

El año pasado este fondo repartió 30 millones de euros para ayuntamientos y ong. Pero sólo se pueden acoger a estos fondos municipios capitales de provincia y mayores de 100.000 habitantes, con lo que en el Campo de Gibraltar el único que puede acceder es el de Algeciras. La Línea, una ciudad tan estigmatizada por el narco, no puede. Y las únicas ONG que pueden concursar tiene que tener un carácter nacional.

"Las organizaciones que luchamos aquí desde hace más de 30 años, que estamos dando la cara, haciendo programas para que el narco no tiente a los jóvenes no tenemos acceso a esos fondos. Nos parece una falta de sensibilidad y pedimos que esto se revierta y haya una discriminación positiva. Moralmente sería muy importante aquí que la gente sintiera que el dinero del narco no se lo quedan los narcos", dice Mena.