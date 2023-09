Cómo ganar dinero con el crimen: Rosa Peral, Netflix y 'El cuerpo en llamas'

Es una de las series del momento. 'El cuerpo en llamas', estrenada recientemente en Netflix, se ha convertido en uno de los contenidos más consumidos de la plataforma. ¿Por qué? Quizás porque recrea uno de los crímenes pasionales más sonados de los últimos años. Pero también porque el formato ‘true crime’, que engancha a espectadores de todas las edades, ha dado el salto a un nuevo y extraño subgénero: las series inspiradas en crímenes reales. Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿puede el autor condenado por los hechos reclamar derechos de autor por una ficción que recrea el crimen?

Rosa Peral lo tiene claro: sí, y así lo ha hecho saber demandando parte de los beneficios a Netflix. Porque ella es la principal protagonista (junto a Albert López, coautor del crimen y que también ha demandado a la plataforma) de todos los documentales, series y otros formatos que han llevado a la pantalla el conocido como el crimen de la Guardia Urbana de 2017. La justicia determinaría tres años después que Peral acabó con la vida de Pedro, su entonces pareja, con la ayuda de su amante. Pese a intentar encubrir el delito, finalmente las autoridades dieron con ella y sentenciaron que era la autora del crimen.

No son pocas las plataformas que han llevado a la pantalla el crimen o parte de él. En el caso de 'El cuerpo en llamas', Netflix ha adaptado el crimen de mano de Úrsula Corberó en el papel de Rosa Peral, Quim Gutiérrez como Albert, amante de Peral, y José Manuel Poga como Pedro. Una perspectiva ficcionada que, sin embargo, no ha evitado que el debate ético haya traspasado fronteras, como ya sucediera con la famosa serie sobre Jeffrey Dahmer, que recibió numerosas críticas por parte de los familiares de las víctimas.

Hablamos de series tremendamente rentables en términos económicos. Y, por eso, Peral ha tratado de sacar tajada, como principal protagonista de esta historia. Incluso ha llegado a conceder diversas entrevistas desde prisión, por lo que la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat ha abierto un expediente a la expolicía. Previamente, la abogada de la rea había intentado ‘secuestrar’ la serie de ‘El cuerpo en llamas’ para evitar que viera la luz en Netflix.

Rosa Peral: sin derecho al honor ni a ningún pago

En el caso de la popular serie de Netflix, la justicia ya ha desestimado las demandas iniciales para evitar que saliera a la luz, considerando que el producto televisivo no atenta contra su derecho al honor. Ahora, la estrategia de Peral y López pasa por obtener parte de los beneficios por la explotación de su imagen. Y no solo con 'El cuerpo en llamas', sino también con el documental 'Las cintas de Rosa Peral' o con libros como '29 balas y una nota de amor', de Alfonso Egea, o 'Sólo tu me tendrás', de Toni Muñoz.

Queda por ver si la demanda por explotación de su imagen tiene recorrido. Lo que parece evidente es que, incluso en el caso de conseguir judicialmente una parte de los beneficios, Peral y López no verían ningún pago, ya que la Audiencia de Barcelona ordenaba preventivamente la semana pasada embargar y destinar a la víctima todo pago hipotético de Netflix por su imagen en la serie.