Cómo hay que declarar las ayudas del Plan Moves en la Declaración de la Renta

Las ayudas a la compra de vehículos eléctricos que se reparten en las diferentes ediciones del Plan Moves hay que incluirlas en la declaración de la renta. Para saber cómo hacerlo y evitar problemas posteriores, en La Información hablamos con el CEO de EAVE, Luis Linares, que explica cómo declarar las ayudas a la compra de coches eléctricos sin errores.

Lo primero de todo es entender que las ayudas del Plan Moves se consideran una ganancia patrimonial. "Desde el punto de vista legal, recibir una ayuda para la adquisición de un vehículo eléctrico se considera una ganancia patrimonial", explica Linares. La declaración de ganancias patrimoniales viene indicada en una casilla concreta.

Cuando rellenemos nuestra declaración, en el apartado 'Otras ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales', habrá que rellenar la casilla 0301 con la cantidad correspondiente que hayamos percibido tras la concesión de la ayuda.

Si dudamos sobre cuándo hemos de declarar las ayudas, Linares apunta que estas deben ser declaradas en el ejercicio en el que se reciban los fondos y no cuando se soliciten. Esta distinción es importante, ya que en algunas comunidades los retrasos en los ingresos de estas ayudas pueden ser de hasta más de un año. Lineares puntualiza, poniendo un ejemplo, que, si las ayudas se han solicitado en 2022 tras comprar el coche pero todavía no se ha recibido el ingreso, no deberemos incluirlas en esta declaración sino en la siguiente.

Cuánto dinero retiene Hacienda del Plan Moves

Ahora toca empezar a pensar cuánto dinero nos puede retener Hacienda por estas ayudas a la compra de vehículos electrificados. Luis Linares explica que, generalmente, Hacienda retiene cerca del 20% de las ayudas percibidas por el Plan Moves, aunque la cantidad exacta depende, al final, de diversos factores, como la comunidad autónoma de residencia o la situación fiscal.

Los porcentajes que gravan las ganancias patrimoniales funcionan por tramos: "Las ganancias patrimoniales, mediante tramos, se gravan de forma progresiva. En específico, Hacienda retiene un 19 % hasta 6.000 euros de ganancia y un 21 % entre 6.001 y 50.000 euros". Así que, por ejemplo, si recibimos los 7.000 euros máximos que se pueden conseguir en el Moves al comprar un turismo eléctrico, habría que devolver a Hacienda 1.349,79 euros. "¿De dónde sale esta cantidad? El 19% de los primeros 6.000 euros (1.140 €) y el 21% de los mil euros restantes (209,79 euros)", explica Linares.

Ventajas fiscales de comprar un coche eléctrico

Si el vehículo eléctrico adquirido es destinado para actividades laborales, la empresa podrá deducirse el 30 % del coste del mismo en la declaración de la renta. Esta es una de las ventajas de adquirir un vehículo eléctrico de empresa o incluso como profesional, aunque la situación cambia para los conductores particulares, existiendo criterios distintos según la comunidad autónoma de residencia.

Y es que no existen criterios unificados en las diferentes comunidades sobre el comportamiento fiscal en el caso de los coches eléctricos. Por ejemplo, si un particular adquiere un vehículo eléctrico en La Rioja, el contribuyente podrá deducir el 15 % de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, mientras que en otras comunidades no existen ningún tipo de deducción posible.

Sin embargo, esto no quiere decir que no haya otras ventajas asociadas a la adquisición de vehículos eléctricos para particulares. Linares recuerda que, entre estos beneficios fiscales, existe la reducción hasta el 0 % del Impuesto General Directo canario y la exención del pago del impuesto de matriculación en la compra de un coche eléctrico nuevo. "Asimismo, al ser vehículos respetuosos con el medioambiente, cuentan con importantes bonificaciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica", finaliza el CEO de EAVE.