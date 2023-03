¿Qué es y cómo obtener el certificado de retenciones de la Seguridad Social?

En una semana arranca la Campaña de la declaración de la Renta de 2022. Todos los contribuyentes deberán declarar los ingresos obtenidos y tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La declaración de la Renta es un trámite para ajustar lo pagado por el contribuyente a lo largo del año y lo que le corresponde.

Las retenciones son un anticipo del IRPF que tendrá que pagar el receptor por sus ingresos. En concreto, todos los pagadores tienen que detraer un porcentaje de la renta y lo ingresa en el Tesoro Público. Como explica la Agencia Tributaria, el pagador de una renta en especie debe efectuar el ingreso a cuenta y puede repercutirlo o no al perceptor de la renta.

Hacienda reconoce a la Seguridad Social como un pagador más. De hecho, las prestaciones que ofrece –salvo algunas excepciones- se incluye como rendimientos del trabajo. Por tanto, deberá aplicar las retenciones correspondientes según las circunstancias personales. En concreto, las pensiones “cuya cuantía supere el importe anual legalmente establecido” están sujetas a tributación según las normas que establece la ley.

Cómo conseguir el certificado de retenciones en la Renta

Para conocer el importe retenido la Seguridad Social pone a disposición de los beneficiarios de prestaciones económicas el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF. Este servicio permite obtener un certificado con el importe de las prestaciones percibidas de la Seguridad Social, abonadas por el INSS y el ISM, y las retenciones practicadas en el ejercicio anterior.

A través de la propia página web de la Seguridad Social, la persona deberá identificarse para obtener el documento. La identificación para acceder a este servicio se podrá realizar a través de la Clave Permanente, Clave Pin, recibiendo un SMS o con certificado electrónico o DNI electrónico.

Una vez se ha accedido, no es necesario aportar ningún documento adicional para su tramitación. Solo será necesario disponer del software necesario para descargarlo o imprimirlo. Se trata de un certificado en formato PDF del que se pueden obtener copias impresas.

Solicitar un incremento de la retención

Cada contribuyente podrá comprobar si las retenciones aplicadas se corresponden con las recogidas en el borrador de la declaración de la Renta. Si es así, podrá entregarlo. Es importante revisar siempre toda la información que se recoge en el borrador y corregirla si es incorrecta. Si el contribuyente presenta la declaración con información incorrecta es su responsabilidad, con las posibles consecuencias.

Además, con este documento los propios contribuyentes pueden anticiparse al resultado de la Renta. Saber si les saldrá a pagar a Hacienda o devolver. Por eso, es posible solicitar un incremento de la retención si calcula que, debido a que obtiene más ingresos de otros pagadores, le corresponderá una tributación mayor.

La Seguridad Social ofrece la posibilidad de solicitar un incremento voluntario de la retención de IRPF. Los contribuyentes pueden completar el documento de solicitud disponible en la página web y enviarlo para que se haga efectivo.

El objetivo es evitar que la declaración de la Renta no tenga como resultado pagar a Hacienda, es decir, que las retenciones aplicadas a modo de anticipo del IRPF sean las correctas. No obstante, al contribuyente también le puede interesar abonar la diferencia en un único pago al presentar la declaración de la Renta. Eso sí, la retención es obligatoria y la solicitud de una rebaja del IRPF aplicado no siempre será aceptado. Los pagadores deben aplicar un mínimo y solo se podrá reducir aún más en ciertos casos excepcionales que recoge la ley.