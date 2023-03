Declaración de la Renta 2022: ¿qué rentas están exentas de tributar por el IRPF?

Durante la Campaña de la declaración de Renta correspondiente a 2022 que arranca en el mes de abril todos los contribuyentes tendrán que presentar su declaración para tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). A lo largo del año a través de las retenciones aplicadas a las rentas ya se paga un anticipo de este impuesto y la declaración sirve para ajustar la diferencia. Tanto si se ha pagado de más -el resultado será a devolver-, como si se paga de menos –el resultado será a pagar a Hacienda-.

Para calcular el resultado, cada contribuyente deberá incluir todas sus rentas clasificadas como rendimientos del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario, los derivados del ejercicio de actividades económicas y las ganancias y pérdidas patrimoniales.

No se suman para calcular el límite en la Renta 2022

Pero la Agencia Tributaria reconoce ciertas rentas como exentas de pagar el IRPF. Es decir,"a pesar de haberse producido el hecho imponible (la obtención de rentas), no nace la obligación de tributar; cuando esto ocurre nos encontramos ante una renta exenta”, explica Hacienda.

Estas rentas no se tienen en cuenta para determinar el límite de la obligación de declarar y, salvo excepciones, como por ejemplo en el caso de la exención por reinversión en vivienda habitual, el contribuyente no las tiene que incluir en tu declaración. La Agencia Tributaria especifica que “sólo está exenta la renta que se califique expresamente como tal en la normativa de IRPF o en otra ley y no se puede invocar la exención fuera de los casos recogidos en las leyes”.

El Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones públicas

La ley del IRPF recoge en su artículo 7 todas las rentas exentas. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la renta mínima de inserción están incluidos, así como las ayudas económicas a familias de cualquier Administración Pública.

Además, están incluidas las prestaciones por maternidad o paternidad y las familiares no contributivas, las pensiones por actos de terrorismo o las pensiones de víctimas de lesiones o mutilaciones durante la Guerra Civil.

Hacienda también reconoce como exentas las prestaciones por incapacidad permanente del régimen de clases pasivas o las prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez percibidas de las Seguridad social. Lo mismo ocurre con las anualidades por alimentos a favor de los hijos, las prestaciones percibidas por entierro o sepelio o las ayudas para ciertas enfermedades.

La exención también a las prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único. En este caso no existe límite de importe, pero la Agencia Tributaria exige que el dinero se destine al inicio de una actividad como autónomo, la incorporación a una cooperativa como socio trabajador o a la constitución de una sociedad laboral o entidad mercantil. Esta exención, además, estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de cinco años.

Indemnizaciones o premios

Por otra parte, la indemnización por despido es una renta exenta. Están exentas de tributar hasta los 180.000 euros, pero el contribuyente sí deberá pagará el IRPF por el importe que exceda. Además, la Agencia Tributaria no considera que están amparadas por la exención “las indemnizaciones establecidas en virtud de convenio, pacto o contrato” o cuando la indemnización se paga por una causa distinta al despido.

Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas por daños personales o de seguros de accidente también están exentas de IRPF. Para estas últimas, en concreto, la exención afecta a los ingresos percibidos por daños personales como consecuencia de responsabilidad civil y las derivadas de contratos de seguro de accidentes.

La ley del IRPF también incluye como rentas exentas las becas, ciertos premios artísticos, literarios o científicos y las gratificaciones por participación en misiones internacionales de paz o humanitarias. Además, para los rendimientos del trabajo percibidos en el extranjero también se aplica la exención, con el límite de 60.100 euros anuales.