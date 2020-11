¿Una oferta escrita de compraventa de una casa con un fondo es vinculante?

Vivo de alquiler en una vivienda que pertenece a un Fondo de Inversión. Hace unos meses se nos ofreció la posibilidad de comprar la vivienda, comunicándonos a través de correo electrónico las condiciones de precio y plazo. Tras varias comunicaciones en las que intenté que me aplicaran una pequeña rebaja y ante su negativa a concedérmela, terminé aceptando las condiciones ofertadas. Para mi sorpresa y sin razón aparente, ahora me dicen que ya no me venden la casa. ¿Es eso legal?