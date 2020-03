Nissan presentará un ERTE para 3.300 trabajadores sin el acuerdo de sindicatos

Nissan presentará esta misma tarde un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) para unos 3.000 empleados de sus centros de Zona Franca, Montcada y Sant Andreu de la Barca sin el acuerdo con los sindicatos, que rechazan las condiciones económicas ofrecidas por insuficientes.

Fuentes sindicales han explicado a Efe que la reunión de esta mañana de la dirección y el comité se ha acabado sin que los sindicatos avalen el ERTE, aunque la empresa lo llevará de todas maneras a la consejería de Trabajo para que entre en vigor este mismo jueves con carácter retroactivo a contar desde el pasado lunes.

La automovilística argumenta razones de "fuerza mayor" para el expediente debido a la escasez de suministros y a la necesidad de proteger a los trabajadores del coronavirus. Un portavoz de la compañía ha asegurado que el expediente se presentará esta tarde y que afectará a unos 3.000 trabajadores, mientras que se ha decidido también que otra parte de la plantilla realice teletrabajo.

Los afectados por el ERTE son los operarios encargados de la producción en la fábrica de Zona Franca, la segunda más importante de Cataluña y que lleva ya parada desde el pasado viernes, y en Montcada y Sant Andreu de la Barca.

La compañía ha ofrecido a los sindicatos complementar la prestación que reciban por desempleo hasta llegar al 80% del salario, unas condiciones que estos han rechazado por considerar que están lejos de lo que ofrecen otras empresas del sector, como Seat, que ha complementado los sueldos hasta el 90%.

Según los sindicatos, la oferta de la empresa no incluía tampoco ni pagas extras ni vacaciones. "Les hemos dicho que no puede ser que los trabajadores sean los únicos que pagan el parón por el coronavirus y que la empresa no asuma nada", ha señalado a Efe un dirigente sindical presente en la reunión.

Los sindicatos han acordado presentar alegaciones al ERTE ante la Generalitat y reclamarán a la empresa que agote todas las fórmulas de flexibilidad que recoge el convenio colectivo antes de poner en marcha el expediente de regulación. El ERTE, que estará vigente en principio hasta que se solucione la situación de emergencia por el coronavirus, se aplicará en Zona Franca coincidiendo también con un momento de grandes dificultades de la planta, que se encuentra produciendo al 20 % de su capacidad por la falta de carga de trabajo.