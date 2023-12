¿Bajarán las hipotecas en 2024? El euríbor se desploma antes de lo previsto

El año 2023 quedará sin duda en la memoria de todos los hipotecados. El euríbor aceleró hasta situarse en el 4%, pero, después, echó el freno hasta el punto de que todo indica que cerrará el mes de diciembre sobre el 3,6%. De hecho, despide el año con muy buenas noticias para los hipotecados: tras más de un año de ascensos casi continuados, se confirma un cambio de tendencia a la baja del euríbor, índice de referencia de las hipotecas variables.

Este indicador, que desde que volvió a niveles positivos en abril de 2022 llegó a anotar subidas intermensuales de hasta un punto porcentual, ha roto a la baja este mes de diciembre la barrera del 4% que alcanzó hace seis meses, en junio (4.007%). El euríbor ha dado la sorpresa y, a falta del dato medio de un día para cerrar este último mes de 2023, este indicador se sitúa en el 3,688%, su valor medio mensual más bajo registrado desde marzo (3,647%).

Además, la caída intermensual que ha registrado el índice de referencia más utilizado en Europa para calcular los tipos de interés de las hipotecas variables respecto a noviembre (4,022%), de más de tres décimas, es la más elevada en once años, desde febrero de 2009. Y es que este indicador ha llegado a registrar valores diarios en torno al 3,5%, medio punto por debajo de los de noviembre.

Uno de los principales factores que ha propiciado estos cambios tan bruscos del euríbor son las decisiones que ha estado tomando el Banco Central Europeo (BCE) durante todo el año. El organismo de Christine Lagarde optó por mantener los tipos en el 4,5% en estos últimos meses, lo que ha provocado que el euríbor esté a la baja.

¿En este contexto, son muchas las personas, especialmente aquellas con una hipoteca variable, que se preguntan… ¿Y cuándo empezarán a bajar las cuotas? ¿El euríbor ya se va a seguir bajando a partir de ahora? Los expertos de iAhorro trataron de resolver algunas de estas cuestiones en un nuevo consultorio digital de hipotecas organizado por La Información y este comparador hipotecario. Durante la jornada se habló de si el euríbor iba a seguir a la baja los próximos meses y de cuál sería la mejor hipoteca en ese contexto. También se arrojó luz sobre el estado del mercado inmobiliario y de cuándo se cree que empezarán a bajar los precios.

¿El euríbor seguirá bajando?

La pregunta del millón es saber si el euríbor seguirá bajando. Al respecto José Paino, experto hipotecario de iAhorro, es rotundo: "Afortunadamente sí". Pero lo que todavía deja muchas dudas es saber cuándo y cuánto. "Desde 2022 hemos estado viendo un euríbor al alza, pero fue a partir de septiembre de 2023 cuando se empezó a notar que el indicador había llegado a la cima y desde entonces ya hemos ido hacia abajo".

No obstante, Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, advierte que “debemos ser cautos y no venirnos arriba muy rápido porque lo más probable es que el euríbor se mantenga en un entorno del 3% bastantes meses antes de continuar su caída”. Eso sí, el portavoz de iAhorro admite que “esta bajada tan drástica en un solo mes nos ha pillado a todos por sorpresa. Nos esperábamos caída, pero no tanta, sino alguna bajada que fuera poco a poco situando al euríbor en este entorno del 3,5-3,7%”, aunque añade que “este ritmo a la baja no puede mantenerse en el tiempo y no podemos descartar todavía que pueda haber alguna otra subida, aunque sea mínima, para ir ajustando los niveles de este indicador en un entorno del 3%”.

¿Cuándo baja la hipoteca?

Esta bajada del euríbor repercute, sobre todo, en todas aquellas personas que tienen una hipoteca variable y les toca este mes hacer la revisión de su cuota. Por un lado, la mayor (y mejor) sorpresa se la llevarán aquellos que tengan por contrato una revisión semestral, ya que verán, tras tres revisiones al alza, que sus cuotas mensuales bajarán entre 30 y 60 euros en función del importe de su hipoteca.

Por ejemplo, quien contrató en diciembre de 2021 una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% + euríbor solo habrá visto subidas hasta ahora: la primera de 86,25 euros, la segunda de 170,24 euros y la tercera de 84,36 euros al mes. Esto significa que, de pagar una cuota en un principio de 448 euros habrá pasado a pagar a partir de junio de 2023 una de 788,85 euros. No obstante, con la revisión de este mes de diciembre, esa cuota se reducirá hasta los 762,29 euros, lo que supone una reducción de casi 30 euros cada mes (-26,56 €).

En el caso de una hipoteca de 300.000 euros tanto los encarecimientos como las bajadas se duplicarían y esa reducción sería ahora de más de 50 euros (-53,12 €).

¿Qué hipotecado será el último en notar la bajada?

Asimismo, en caso de que el euríbor siga bajando, en junio de 2024 “podría rondar valores cercanos al 3%, lo que supondrá nuevos abaratamientos en las cotas de los hipotecados”, señala Colombelli. Eso sí, quienes tendrán que esperar todavía unos meses para ver esta bajada serán los hipotecados que tienen la revisión anual, que además es lo más habitual. En este caso, las cuotas seguirán aumentando, aunque es cierto que a un nivel bastante más bajo que en las revisión anterior, entre 60 y 110 euros al mes.

Para los que hagan la revisión en otros meses, las rebajas podrían llegar en primavera: “Quien revise su hipoteca a partir de marzo/abril ya podría empezar a notar pequeñas, muy pequeñas, reducciones en sus cuotas mensuales”, afirma el portavoz de iAhorro, que añade: “Si, como prevemos, el euríbor se sitúa en torno al 3,5% en primavera ya serían datos más bajos que los de este año. Eso sí, todo depende de la evolución que siga este indicador y de lo que dictamine el Banco Central Europeo (BCE) para los tipos de interés en sus reuniones de enero y marzo”.

¿Por qué la hipoteca mixta ha triunfado?

Muchos hipotecados este año han decidido cambiar su hipoteca tipo variable a una fija o un tipo mixta, que ha sido la revelación de las hipotecas en 2023. ¿Por qué? El asesor Miguel Cerezal explica que "se ha convertido en una alternativa a una hipoteca variable (que ahora no interesa al cliente) o fija (no interesa un interés por encima del 3%). Hay que tener en cuenta que los bancos ofrecen una hipoteca mixta con un TIN en el tramo fijo muy por debajo de ese 3%, aunque no hay que olvidar que, pasados unos años, pasaremos a tener una hipoteca a tipo variable".

No obstante, no hay que demonizar los préstamos a tipo fijo, debido a que, "en caso de que el euríbor suba, con este tipo de hipoteca no vamos a sufrir subidas de cuotas. Si se da la situación contraria, es decir, un euríbor a la baja, siempre podemos renegociar nuestras condiciones con el banco. Por lo tanto, la fija sigue siendo un producto a tener en cuenta".

¿Qué pasará en 2024 con el precio de la vivienda?

Arranca un nuevo año en el que el precio de la vivienda seguirá siendo uno de los impedimentos para que muchos accedan a su primera casa. Cerezal cree que la lógica dice que "ya deberían estar bajando, pero es una tendencia que no se termina de ver, sobre todo en las grandes ciudades. Hay que tener en cuenta que en las grandes urbes (Madrid, Baleares, Barcelona o Bilbao) hay un problema de oferta de vivienda, aunque también hay mucha demanda, lo que daba a entender que iba a provocar una bajada en los precios".

En 2024 La Información seguirá colaborando con iAhorro para ofrecer respuestas a todas las preguntas que tengan los usuarios sobre el sector hipotecario. Si tienes dudas sobre ahorros o hipotecas, puedes enviar tus preguntas a través de las direcciones de correo electrónico: comunicacion@iahorro.com o consultorios@lainformacion.com, en cualquiera de las redes sociales de iAhorro o La Información con el hashtag #HipotecasiAhorroLI.