Voy a firmar una hipoteca: ¿es obligatorio tasar la casa con el mismo banco?

Uno de los pasos más importantes a la hora de pedir una hipoteca es la tasación de la vivienda. La tasación inmobiliaria es un documento que establece el valor de un inmueble de forma justificada, al analizar, de acuerdo con unos criterios y una metodología, sus características: ubicación, estado, materiales de construcción, etc.

Ese documento te lo solicitará la entidad financiera con la que vayas a contratar el préstamo hipotecario para decidir qué porcentaje de financiación sobre el precio de compra va a concederte. Es importante que el valor de tasación sea igual o superior al precio de compra porque sino puede dificultar mucho la viabilidad de la operación.

Según explica el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, “si el valor de la vivienda es mayor en la tasación que el precio de compra, ese porcentaje de financiación también estar por encima del 80% que suelen conceder los bancos a la hora de hipotecar una vivienda habitual. Eso sí, en caso de que la tasación sea menor, lo más probable es que también baje el porcentaje de financiación y podría perjudicarte, ya que deberías aportar más ahorros de inicio”.

¿Cuánto cuesta una tasación de una casa?

La tasación de una vivienda debe ser realizada por un profesional cualificado, normalmente un arquitecto técnico. Y, además, el tasador tiene que estar certificado por una sociedad de tasación homologada. Este procedimiento, matiza Colombelli, “tiene un coste que puede estar entre los 200 y los 400 euros, en función del tamaño y del número de inmuebles que se tengan que tasar, y corre a cargo del comprador”.

¿Quién tiene que hacer la tasación de la casa y cómo se hace?

A la hora de hacer la tasación, la persona encargada de realizarla analiza la documentación del inmueble, comprueba in situ su estado, elabora un plano y hace fotos de la vivienda y comprueba en el Registro de la Propiedad que no existe ningún tipo de ilegalidad. Además, para dar con su valor más justo utiliza el ‘método por comparación’, es decir, busca viviendas con características similares lo más próximas al inmueble para comparar su precio y así fijar uno coherente para la casa analizada.

Entre los factores que afectan en el valor de tasación de la vivienda están

La ubicación de la vivienda y su entorno.

Los servicios que tenga próximos: colegios, farmacias, supermercados, buena conexión por transporte público...

El tamaño de la vivienda, sus metros cuadrados útiles y construidos.

Su antigüedad y estado de conservación.

La calidad de sus materiales de construcción.

Los servicios comunitarios: si tiene plaza de garaje, piscina, gimnasio...

Si bien es cierto, toda esta serie de factores a analizar pueden verse alterados con el tiempo. Por ello, agrega el portavoz de iAhorro "las tasaciones oficiales tienen un periodo de validez de 6 meses a contar desde la fecha de emisión porque cualquier cambio modifica el valor de tasación".

Una vez trascurre ese periodo de tiempo, la tasación inmobiliaria caducará y será necesario expedir una nueva tasación para solicitar otra hipoteca, por ejemplo.

¿Es obligatorio hacer la tasación con el banco que te dará la hipoteca?

Uno de los requisitos para que el banco pueda admitir la tasación del comprador que esta esté realizada por una tasación homologada por el Banco de España. Entre ellas están algunas conocidas como TINSA, Eurovaloraciones, Gesvalt o Tasiberica. No obstante, no todas las entidades financieras aceptan cualquier tasación, aunque esta esté realizada por una tasadora homologada. Y es que es el banco el que decide si aceptar o no la tasación cuando se la presentas, sobre todo si algo no les cuadra.

Una vez sabido esto, el director de Hipotecas de iAhorro aconseja que, “antes de hacer nada por tu cuenta, le pidas a tu banco una lista de las empresas con las que trabaja para asegurarte de que la tasación que vas a realizar le sirve”. En caso de que ya la tengas hecha y te la deniegue, deberás realizar una segunda tasación y eso ya "supone una pérdida de dinero" para el comprador.

Asimismo, Colombelli finaliza: "En caso de que estés entre dos ofertas, si admiten el informe de una tasadora en común, lo mejor es que acudas directamente a esa y le presentes la tasación a las dos entidades. A partir de ahí generarán una oferta y podrás elegir la que mejor te convenga sin compromiso alguno".