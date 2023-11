Esta es la multa de Hacienda si no pagas a tiempo el segundo plazo de la Renta 2023

Esto es lo que pasa si no pagas el segundo plazo del IRPF.

Casi como una extensión de Halloween, el lunes 6 de noviembre es la fecha límite para ingresar el segundo pago de la declaración de la renta por parte de quienes escogieron fraccionar su pago. Según la forma en la que el ciudadano decidió pagar, domicialización o ingreso, el cargo se hará automáticamente el 6 de noviembre o deberá acudir al banco para hacer el pago.

Los contribuyentes que domiciliaron el pago verán cómo Hacienda hace un cargo en su cuenta por el 40% del resultado del IRPF que queda por abonar. Este cargo se realiza a primeros de noviembre a la cuenta que aparecía en la declaración de la renta, por lo que debería llegar en los próximos días.

Quienes optaron por hacer el ingreso por su cuenta, con tarjeta, mediante transferencia bancaria o con tarjeta, disponen del plazo hasta el lunes 6 de noviembre, ya que el día 5 este año cae en domingo.

En el caso del pago con tarjeta, habrá que rellenar el modelo 102 de la Agencia Tributaria.

¿Qué pasa si Hacienda pasa el recibo y no hay dinero en la cuenta?

Hacienda recuerda a los contribuyentes que preparen este segundo pago y se aseguren de tener saldo suficiente en la cuenta para hacer frente al 40% de IRPF que queda por abonar.

Por un lado, Hacienda lo que quiere siempre es cobrar sin problemas. Por otro, no abonar el segundo pago de IRPF tiene consecuencias. La AEAT puede multarte o sancionarte si no efectúas el plazo. De hecho, a efectos prácticos será como si no hubieses pagado la renta en su conjunto.

La ventaja de quienes hayan domiciliado el pago es que muchas entidades permiten asumir descubiertos en cuenta por las domiciliaciones. En otras palabras, que incluso si no han cobrado la nómina y no hay dinero, el banco podría pagar por ti y evitar la multa dependiendo de la cantidad.

A cambio, no te librarás de tener que abonar la correspondiente comisión por descubierto.

Así es la multa de Hacienda si no realizas el segundo pago de IRPF

Si tu banco no permite descubiertos, la cantidad es muy grande o si no tienes domiciliado el segundo pago de la renta y se te olvida, habrá consecuencias.

En concreto, la multa por no efectuar el segundo pago de IRPF es de carácter leve y se traduce en 200 euros de sanción, la misma que se aplica por no presentar la declaración de la renta.

A esta cantidad habrá que sumar un recargo por parte de Hacienda que dependerá de si eres tú quien paga libremente o si el fisco te lo tiene que recordar.

Cuando eres tú quien paga motu proprio, el recargo es de un 5% sobre la cantidad a pagar, que en este caso será el 40% restante del IRPF.

La cosa cambia cuando es la AEAT quien reclama. Si recibes un aviso por carta el recargo se duplica hasta el 10%, siempre que lo abones en el periodo establecido.

El porcentaje del recargo aumenta según el tiempo que pase desde la obligación de pagar hasta que se abone la deuda. Esta es la escala:

Un 10% si han pasado 3 meses desde el final de la campaña de IRPF.

Un 15% si han pasado de 6 a 12 meses.

Un 20% si han pasado más de 12 meses desde el final de la campaña de la renta.

En caso de que haya pasado más de un año habrá que sumar el interés de demora, que también es el interés que paga Hacienda si se retrasa en realizar el ingreso de la devolución de la renta.