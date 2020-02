Ahorra dinero eligiendo banco: estas son las cuentas con menos comisiones

Con el cambio de año, muchos de nosotros nos planteamos una serie de propósitos entre los que, seguro, se encuentra el ahorro. ¿Sabías que puedes ahorrar dinero a la hora de elegir un banco donde abrir una cuenta? Ya sea cuenta corriente, cuenta ahorro o cuenta nómina, existen entidades bancarias con ofertas y promociones con las que ahorrar y cumplir tus propósitos.

Si necesitas una cuenta con la que realizar operaciones básicas sin necesidad de ingresar tu nómina, puede que te interese abrir una cuenta corriente.

Otro de los bancos que ahora mismo ofertan buenas cuentas corrientes sin comisiones es BBVA con su Cuenta Online Sin Comisiones , con transferencias y tarjetas gratis, sin ataduras ( ni nómina ni recibos ) y con un plus: esta cuenta es 100% online , podrás realizar todas las operaciones por Internet sin necesidad de acudir a una oficina.

Si, además de gestionar tu día a día, te interesa domiciliar tu nómina, también existen bancos con los que abrir una cuenta nómina y beneficiarte de remuneraciones o devolución de recibos.

Otro banco con el que también puedes abrirte una cuenta nómina con bonificaciones es Bankinter : esta cuenta nómina es especialmente atractiva si te interesa la remuneración del 5% TAE durante el primer año y 2% durante el segundo. Sin comisiones de apertura ni mantenimiento y tarjetas de crédito gratuitas, el único requisito es el de ingresar una nómina no menor de 1.000€.

Si lo que te interesa es la devolución de recibos, existen cuentas como la cuenta nómina de Openbank , que te devuelven el 1% de tus recibos de luz, gas, teléfono, móvil e Internet. Además, con ellos podrás beneficiarte del Plan de Descuentos OK y conseguir ofertas y descuentos diarios en marcas como Galp, McDonalds, Iberia, Paradores, Halconviajes.com y Viajes Ecuador.

Por último, hay una entidad que echa el resto regalando 150€ por la contratación de su cuenta nómina, y no es otra que Liberbank. La promoción estará disponible hasta el 30 de Junio de 2020.

My Investor

Rentabilidad 1% TAE

Pese a la baja rentabilidad actual del mercado, todavía quedan cuentas para depositar tus ahorros y evitar, en parte, la pérdida de valor de ese dinero, existen bancos con remuneraciones atractivas, como My Investor o Coinc. La cuenta ahorro de My Investor es, actualmente, la que ofrece mayor rentabilidad, con un 1% TAE para un saldo no superior a los 15.000€. Además, es totalmente online, sin vinculaciones, y recibirás una tarjeta de débito gratuita.